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作家部落客受夠餓聲攻擊！長期對抗家中餓子　自曝「它」遠比生父重要

藍白拖,香火,食物,萬歲牌柿米果海苔杏仁小魚,健康小零嘴（圖／翻攝自藍白拖粉絲團）

▲親子作家部落客藍白拖長期對抗家中餓子，發現「食物」是很好的一招，可以安撫他的情緒。（圖／翻攝自藍白拖粉絲團，以下同）

消費中心／台北報導

搭飛機最怕遇到小孩哭鬧不停罵罵號，親子作家部落客藍白拖不僅有同樣經驗，他本人更是親身經歷過尷尬場面的事主。藍白拖在個人粉專PO文分享這輩子最難忘的回憶之一，就是兒子「香火」二歲時在廉航機艙裡大哭，「因為事前毫無準備，餵奶嘴也沒用，讓人束手無策，最後只能抱他躲進廁所安撫，等到哭累睡著才敢走出來。」在這件事情後，他開始思考有什麼東西可以安慰情緒，一陣左思右想，最後找到了答案，原來是「食物」。

「我好餓」、「我餓了」、「我又餓了」，對於現在正處於發育期的香火，睡覺前、玩累後、寫功課時，甚至躺在床上與沙發上，隨時隨地都在喊餓，這時候只要遞上一包食物，既可以幫餓子解嘴饞，又能讓他心情愉悅或變得更專注，比什麼都還有用，食物在家中的地位也就急速上升。自從發現食物具有撫慰人心的效果，對抗長期餓聲，不只是填飽肚子而已，難怪藍白拖會笑說「從此，食物成為我們家最重要的家人，遠比生父重要。」

藍白拖,香火,食物,萬歲牌柿米果海苔杏仁小魚,健康小零嘴（圖／翻攝自藍白拖粉絲團）

▲藍白拖在美式賣場找到健康小零嘴「萬歲牌柿米果海苔杏仁小魚」，一盒20包才賣549元。

不過食物要挑好挑對，可是一門學問，藍白拖自曝因為常買錯，經常被大A嫌棄，讓他深刻感受到「食物不能亂買」。最近他這位生父又被餓聲逼出門，為了不再聽到「餓」這個字，他決定跑去美式賣場好市多採買，在餅乾區轉了三圈後，終於在堅果區找到一款很不錯的健康小零嘴「萬歲牌柿米果海苔杏仁小魚」，裡頭有嚴選酥脆魚骨的原型食物小魚干，混搭日本新瀉柿米果、營養價值高的杏仁條，重點是一盒20包才賣549元，平均每包27.45元，他的背包腦忍不住開始運作起來，發現可以擋20次餓聲攻擊非常划算，當然是要趕緊放進購物車。

藍白拖,香火,食物,萬歲牌柿米果海苔杏仁小魚,健康小零嘴（圖／翻攝自藍白拖粉絲團）

▲看起來小小一包，但內容物比想像的還要多。

買回家後，藍白拖火速開箱來對付家中餓子，小小一包倒在手上，他驚訝發現內容物比想像中多，香味豐富，光用聞的就令人迫不及待想要享用，餓人開吃後更是一口接一口，他先挑柿米果、再選海苔芝麻小魚酥、最後則是杏仁條，鹹甜酥脆，營養好滋味的多層次口感，大大滿足的表情全寫在臉上。藍白拖看到這款健康小零嘴讓餓子吃得開心、笑到多層次，效果很好，立刻把食物供奉在沙發、床頭各地，尤其書桌更要多放幾包，功課寫到一半肚子餓分心時，就靠它來幫忙提升專注力！

柿米果海苔杏仁小魚越吃越涮嘴上癮，還有鈣質、維生素、礦物質等一次到位，補充多種營養，連另一半大A也跟著一起吃，大人小孩都喜歡，藍白拖就知道自己買對了，真心推健康良伴，「順利安撫母子情緒，全家和樂融融，邊吃邊追劇，居家和諧」，不只家裡頻繁出現的餓聲從此消失了，他也能等香火熟睡後，深夜配著啤酒，享受悠閒的「男得時光」。香火的口碑保證燒到網友粉絲們，看到後紛紛說「這個很好，蛋白質脂肪量高糖低，健康又抵餓」、「馬上買！！！」、「好吃！家裡的屁孩也會搶著吃，哈哈！」、「這老少咸宜的零嘴一箱肯定不夠」、「我看完居然想衝一波好市多」。

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