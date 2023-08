作家部落客受夠餓聲攻擊！長期對抗家中餓子　自曝「它」遠比生父重要

有句英文諺語說「You are what you eat」,意指你吃下的每一口食物,都會體現在身體上,營養師周麗就表示,吃對食物,能讓身體健康、肌膚好,人也漂亮。她就推薦照著「彩虹飲食」吃,每天盡可能吃到5種顏色,就能幫助保證補充到身體每天所需的營養成分,吃出健康還讓女生越吃越美。