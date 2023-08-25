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餅皮、紙包飯免費升級！　速食店超夯「1公尺派對巨飽盒」回來了

▲▼必勝客「一公尺派對巨飽盒」回歸。（圖／業者提供）

▲派對神器「1公尺派對巨飽盒」升級回歸。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

終於等到了！人氣速食品牌「必勝客」超夯「1公尺派對巨飽盒」重磅回歸，這次不僅同樣吃得到10大美味，更把餅皮、飯麵通通免費升級，即日起正式開賣，數量有限、售完為止。

必勝客2022年首度推出「1公尺派對巨飽盒」，集結10大人氣美食一口氣塞進長1公尺的紙盒當中，一上市就掀起話題吸引一票人瘋搶，這次重磅回歸祭出「3大升級美味」，包括方形比薩全面升級為帕瑪森餅皮，口感更加濃郁，再來是隱藏版「底特律無邊脆皮比薩」只有巨飽盒吃得到，最後開放蔬食新品「藍濃起司蕈菇紙包飯」不加價免費升級，誠意十足。

必勝客「1公尺派對巨飽盒」內含3份方形比薩、2款口味任選紙包筆管麵或飯，以及5樣高人氣熱烤副食包括BBQ烤雞（8翅8腿）、薯金幣40個、德國芝心腸8個、麻糬QQ球（巧克力）8個和黃金和風鱈魚塊8個，超澎湃組合即日起於全門市開賣，售完為止。

▲▼漢堡王推三牲漢堡。（圖／業者提供）

▲漢堡王開賣三牲漢堡。

另，漢堡王近日則祭出最新「三牲漢堡」，一次把酥炸豬排、酥香脆雞排、阿拉斯加鱈魚排全部塞進漢堡當中，搭配酸甜法式芥末籽醬、濃郁起士片，每一口都能吃到3種酥炸肉排，罪惡到不行，即日起限量開賣，售完為止。提醒兒童樂園、機場及竹科台積P1、台中美光、南科台積店不販售該品項。

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