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花蓮警攔查違規右轉「一聞車內有怪味」　抄出彩虹菸+K他命

▲▼男子駕車違規遭巡邏警攔查。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

男子駕車違規遭巡邏警攔查。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安警分局北昌派出所員警日前晚間執行巡邏勤務，在吉安鄉民治路盤查1部交通違規自小客車，當場在26歲的鄭姓男駕駛車內及包包，查獲2級毒品彩虹菸4支總重5.3公克及3級毒品K他命總重4.83公克，全案依毒品危害防制條例移送偵辦。

▲▼男子駕車違規遭巡邏警攔查。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼員警於車內查獲毒品彩虹菸及K他命。

警方表示，北昌派出所員警18日晚間21時許巡邏，看見1部黑色自小客車駕駛人於自強路與民治街口違規紅燈右轉，立即上前盤查，當時車內飄出菸味，查緝毒品經驗豐富的員警聞出味道有異，且盤查過程中見駕駛座腳踏墊處有一菸蒂，經檢測為2級毒品彩虹菸，並查獲3級毒品K他命總重4.83公克。

▲▼男子駕車違規遭巡邏警攔查。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

警方在車內共查獲4支毒香菸，其中1支已使用過，鄭男向員警表示毒品不知為何會在身上而毒香菸是朋友給的，但對於友人的年籍資料卻模糊帶過交待不清，鄭男持有毒品事證明確，警方依現行犯將他逮捕依法送辦，並持續追查毒品的來源及流向。

▲▼男子駕車違規遭巡邏警攔查。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

吉安警分局表示，近年來新興毒品藉由不斷改變包裝來躲避查緝，大幅提高危害嚴重性，施用毒品傷害腦部中樞神經，嚴重者造成精神分裂並導致死亡，依據毒品危害防制條例規定，販賣2、3級毒品最重可處無期徒刑，接觸毒品害人害己，千萬碰不得。

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