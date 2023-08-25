徐州一湖水呈「深綠」無頭死魚沖岸邊　專家：可能是「優養化」

▲徐州駱馬湖湖水呈深綠色，岸邊還伴隨大量死魚，引發網友討論。（圖／翻攝微博）

實習記者高語璠／綜合報導

江蘇徐州新沂市的駱馬湖近日湖水出現深綠色，還伴隨著大量的死魚，此事引發熱議。新沂市環保局於24日作出回應，表示已派相關人員前往現場取樣，初步排查並非工業污染所導致，可能是「優養化」。

據悉，駱馬湖位於新沂市及宿遷市交界處，是當地重要的水源地。住在附近的居民發現，駱馬湖沿岸水體呈現深綠色，岸邊還有被浪花沖上岸的死魚，有的魚甚至沒有頭。

新沂市環保局得知此事後，已派相關人員前往調查。經初步調查，他們認為此次死魚事件並非工業污染，可能是「優養化」所導致。優養化是指水體中氮、磷等營養物質過多，導致藻類大量繁殖，最終造成水體缺氧，導致魚蝦等水生生物死亡。

一些環保專家表示，可能是受優養化影響，但此事件中死魚的數量和規模仍須深入調查，還建議相關部門加強水質監測，並對湖區的工業、農業和生活污染源進行全面排查，找出真正的污染源頭。

同時有居民反應，在湖邊散步時經常聞到一股異味，他們擔心駱馬湖是否受到污染。對此，專家表示，異味可能是水體中有機物分解所產生，需進一步調查確認原因。

目前，新沂市環保局和相關部門對駱馬湖水質進行深入的調查和分析，將根據調查結果採取相因應的措施，確保類似事件不再發生。