「為了7萬」虐死19歲男　7惡煞聲押禁見

▲惡煞為了7萬元把人活活打死 。（圖／記者陳以昇攝）

記者黃宥寧、葉國吏／新北報導

新北19歲陳姓男子因積欠友人7萬多元，23日被債主押到淡水凌虐致死。警方逮捕7名嫌犯移送，經檢察官訊問後，認涉犯殺人、傷害致死、私行拘禁、聚眾鬥毆在場助勢等罪，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、滅證及勾串之虞，均依法向士林地院聲請羈押禁見。

據了解，陳男陸續向朋友借7萬元不還，23日晚10時他去蘆洲中原路洗車，被債主19歲陳男得知，眾煞將死者從蘆洲被押走到淡水，用棍棒、刀械等等凌虐，時間長達4個小時左右。

24日凌晨2點，陳男頭部重創被打到沒了氣息，一群人嚇壞打119，救護人員獲報到場向這群人問大概狀況，但這群人寫不出陳男全名，還聲稱聽到陳男從床上滾下來、吐出很多嘔吐物，可能是被嘔吐物噎住；送醫後醫生發現大片瘀傷，施暴者又改口說，死者生前曾和人互毆，說法前後矛盾。

醫院報警處理後，警循線逮捕7嫌訊後移送，檢察官訊問後，認被告林男、陳男（陳O賢）、江男、丁男、張男、汪男、陳男（陳O雄）等人涉犯殺人、傷害致死、私行拘禁、聚眾鬥毆在場助勢等罪，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、滅證及勾串之虞，均依法向士林地院聲請羈押禁見。