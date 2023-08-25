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屏東漁船火燒船　10人逃命擠友船「睡舺舨又缺藥」！海巡署急救援

▲▼我國漁船，旭承輝號漁船在日本公海遇難，海巡排除萬難千里送藥。（圖／記者郭世賢攝）

▲屏東琉球籍旭承輝號漁船在日本公海失火，船員10人被迫棄船逃生。（圖／記者郭世賢攝）

記者陳崑福、郭世賢、趙蔡州／屏東報導

屏東琉球籍「旭承輝」號漁船23日深夜在日本釧路港東南方430浬失火，船上包含船長在內共10人被迫棄船，所幸被附近作業的友船救起。由於友船空間不足，且旭船船長有藥物需求，海巡署艦隊分署獲報後，已立刻整備救援船隻，將盡快攜藥與物資趕往救援，返航時預估會受蘇拉颱風影響，會盡速將漁民平安接駁回台。

東港區漁業電台23日深夜11點多接到「旭承輝」號漁船附近友船通報，「旭承輝」號漁船在基隆嶼東北方1851浬（日本釧路港東南方430浬）處失火，由於火勢過大無法撲滅，加上船隻受損嚴重，船上包含船長在內共10人（2名台灣籍、8名印尼籍）被迫坐上救生艇逃生。

漁業署收到通報後，緊急連絡在附近作業的4艘友船前往救援，其中「鴻海239」號漁船於24日凌晨1點45分將10人平安救上船，由於鴻海239號漁船還要作業，旭承輝號10人後續交由另一艘「生漁」號漁船協助載運返台。

生漁號船長的太太表示，他們與旭承輝號有交情，23日原本打算返回台灣，在得知旭承輝號失事後，決定立刻掉頭開上去，要把全部船員接上船載回台灣，但船隻床鋪實在無法容納20個人，導致有些船員只能睡在舺舨上，加上返航估計需要6天，食物可能不夠，希望漁業署或政府有關單位能盡快協助救援。

▲▼我國漁船日本公海遇難，海巡排除萬難千里送藥。（圖／海巡署艦隊分署）

▲▼我國漁船日本公海遇難，海巡排除萬難千里送藥。（圖／海巡署艦隊分署）

▲我國漁船在日本公海遇難，海巡排出動宜蘭艦千里送藥救援。（圖／海巡署艦隊分署）

關於生漁號船上空間、食物不足，且旭承輝船長有藥物需求，海巡署艦隊分署收到通報後，立即派專人聯繫家屬，了解船長用藥（高血壓藥物），接著由北部地區機動海巡隊宜蘭艦負責載運藥物與糧食趕往救援。

海巡署艦隊分署指出，宜蘭艦整備完成後，將於第一時間從台北港出發，返航時預估為輕度颱風「蘇拉」影響台灣期間，艦隊分署將持續掌握颱風動態，秉持著時間即性命、速度即希望的原則，儘速將10名遇難船員平安接駁回台。
 

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