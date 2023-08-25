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快搶！維力炸醬麵結合故宮Open Data　用明青花瓷碗高雅吃泡麵太享受　

▲▼維力炸醬麵,故宮,聯名,青花瓷,碗。（圖／業者提供）

▲維力炸醬麵每次推出週邊商品都造成搶購熱潮，此次結合故宮Ｏpen Data的青花瓷碗，美觀又實用的食器想必會再度被秒殺。（圖／維力提供，下同）

消費中心／綜合報導

味道香噴噴、烹調又快速方便的泡麵，是許多人最愛的宵夜或是颱風天必吃料理，維力炸醬麵絕對佔有一席之地。近年為了寵愛粉絲，開發出各種創意週邊商品，像是衣服、包包、配件、交通卡和文具用品等，全都可見維力炸醬麵的身影，而且常常一開賣就造成搶購風潮，讓人紛紛「敲碗」狂問什麼時候再推？

最近維力炸醬麵聽到了大家「敲碗」的心聲，把腦筋動到跟泡麵更息息相關的食器「碗」上頭啦！居然運用故宮Open Data推出青花瓷泡麵碗，結合經典與歷史的文創商品，不只造型優雅美觀還相當實用，碗的容量口徑拿來吃泡麵剛剛好，博客來通路已經上架，只要購買價值499元的維力炸醬麵一箱，就送一個故宮聯名的「維力炸醬麵瓷碗」，想要的人手速得快！

先前沒入手炸醬麵帆布零錢包、Uniqlo炸醬麵聯名T、炸醬麵立體碗icach、袋裝炸醬麵悠遊卡，這次絕對不能再錯過限量的「維力炸醬麵瓷碗」。創意靈感來自明朝萬曆年間古文物「青花番蓮壽字紋碗」；維力炸醬麵就取圖騰番蓮層層盛開花瓣飽含的吉祥寓意，以及兩旁纏枝紋的吉慶與生生不息意涵，開發出青花瓷泡麵碗，外型古色古香，盛裝煮好的維力炸醬麵吃起來更有懷舊風味，感覺超特別。

▲▼維力炸醬麵,故宮,聯名,青花瓷,碗。（圖／業者提供）

▲▼維力炸醬麵瓷碗以故宮Ｏpen Data明萬曆的「青花番蓮壽字紋碗」為靈感發想，現已在博客來以及指定7-ELEVEN通路可以買到。

▲▼維力炸醬麵,故宮,聯名,青花瓷,碗。（圖／業者提供）

保留番蓮意象的「維力炸醬麵瓷碗」，結合文物藝術精粹，掌握明代陶瓷品特色，碗身選用高級白釉，精選文物圖騰由窯廠工藝師傅運用手工貼花技術，再以800度高溫、反覆窯燒兩次製成，手感溫潤好持握；而且不只圖騰轉化，還有像是原萬曆年間古碗底均有青花書「大明萬曆年製」六楷字款，維力炸醬麵瓷碗則是在碗底印上商標「維力炸醬麵」字樣，證明正版出品有品質保證，運用傳統與現代化工藝，以美感融合日用泡麵碗，具實用功能及藝術收藏價值。

心動想收嗎？除了已經在博客來通路買得到之外，9/6（三）開始台北、嘉義兩地限定的7-ELEVEN也能買，只要花499元買一箱維力炸醬麵就得到聯名瓷碗一個，一次把美味和文創藝術帶回家珍藏享用。

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