Uber司機都不說話！醫見1牌子懂了「秒再搭一趟」　7.6萬人被暖爆

▲司機因為口腔手術，無法正常說話。（圖／Dr.Le 李柏賢授權提供）



記者朱祖儀／綜合報導

不少人為了方便會選擇搭乘Uber，但你有遇過狀況特殊的司機嗎？林口長庚胃腸肝膽科副教授李柏賢近日搭乘Uber，發現車內異常安靜，司機都不說話，後來才發現副駕後方有個小牌子，指出司機因為口腔手術無法交談。他見狀馬上決定再搭一趟，心中也多了很多感觸，文章曝光後吸引超過7萬人點讚。

李柏賢在臉書分享，近日晚上搭到一輛Uber，車內非常安靜，他抬頭望向司機，發現對方正比著螢幕顯示的目的地，想要跟他確認位置。等到車子發動後，他才注意到副駕後面的小牌子，寫著「對不起！司機因為口腔手術治療中，無法正常談話，只能勉強說『謝謝』二字，敬請見諒！但您若說話，司機可以聽懂您的意思，謝謝您！」

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當時他原本預計搭15分鐘車程去交東西，後續再叫別輛車回林口，但看到牌子後，他心想「大哥說不定想跑一趟長途一點的」，便詢問對方是否願意暫停1分鐘等待，再載他回林口，司機聽到後很快就點頭答應。過了半個多小時，終於順利回到家，他下車時也聽到司機小小聲的「謝謝」二字。

李柏賢這時突然驚覺自己已經擁有很多，很多平時視為理所當然的事物，「其實，都是彌足珍貴、值得感恩的」。他也意識到，每個人的人生都像一條不同方向的線，有直有彎、有粗有細，有彼此短暫交會的瞬間，大家都在自己的生活上，努力不懈、為自己或家人勇敢前進。

文章曝光後吸引7.6萬人點讚，不少人感動表示「現階段身為一位Uber司機的我，看到這篇文章，心頭頓時感到溫暖！在此替那位司機大聲的跟您說一聲謝謝」、「有經歷過低落的人生的人，才會發現原來世界是那麼美好的，才會發現原來有那麼多愛你的人」、「認真努力生活的人，令人尊敬」、「謝謝你的善良讓司機得以多賺錢，他用力的發出聲音小小聲，卻是他大大的感謝」、「這篇打到我心裡，珍惜擁有」。

►本文由「Dr.Le 李柏賢」授權引用