黨部涉黑！民眾黨喊給更生人機會　她批雙標：標準遇到柯文哲都轉彎

▲台灣民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨雲林縣黨部被踢爆多人涉有傷害、家暴、恐嚇等前科，批「這是把黨部當黑道堂口嗎？」民眾黨發言人陳智菡則回應，「更生人都沒有重新站起來的機會嗎？」對此，民進黨立委林楚茵24日批評，柯文哲過去隨意抹黑民進黨接觸黑道，當民眾黨有被法院認證的黑道黨員，卻變成要給更生人機會，難道法律道德價值遇到柯文哲都要轉彎？

林楚茵指出，柯文哲昨天說要跟各黨領袖對話，應該先跟全民對話交代清楚民眾黨與「黑背景」人士的關係，從高虹安涉貪遭檢察官起訴，到洋洋灑灑的民眾黨前科黨員名單曝光，柯文哲一路帶著全黨挺貪腐、挺犯罪，民眾黨為何執意要讓有黑歷史的人物進入政壇插手公眾事務？

林楚茵也整理民眾黨「染黑」名單，包含：

新竹市長高虹安：涉嫌貪汙詐領助理費遭起訴

嘉義台灣選哲之友會總會長王冠鈞：架設賭博網站、犯下暴力討債私行拘禁。

雲林縣黨部執行長王新堯：涉嫌強盜、暴力討債。

雲林縣議員陳乙辰：涉嫌恐嚇危害安全罪，遭判有期徒刑三個月。

雲林縣黨部北港區主任李順晟：持鋁棒打人，犯傷害罪，遭判有期徒刑五個月。

雲林縣黨部古坑區主任鄒子珉：因家暴遭核發保護令，禁止騷擾、跟蹤當事人。

金門立委提名人尚文凱：金門副議長、前「天道盟太陽會北部組長」歐陽儀雄的太太。

林楚茵痛批，民眾黨就是雙標，柯文哲過去隨意抹黑民進黨接觸黑道，民眾黨被法院認證的黑道黨員卻變成要給更生人機會，難道法律道德價值遇到柯文哲都要轉彎？

林楚茵直言，柯文哲盜用民進黨清廉勤政愛鄉土，卻找一堆黑道背景的黨員入黨，直接站在清廉的對立面，這就是柯文哲所謂的新政治嗎？

