失智服務據點「星嘉活憶坊」　提供失智和照顧者多元服務





▲▼ 嘉基失智據點「星嘉活憶坊」喬遷。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市失智社區服務據點「星嘉活憶坊」24日上午舉行喬遷開幕感恩茶會，此據點由嘉義基督教醫院承辦，原址位於民生南路道上教會，因失智長輩人數成長，空間不敷使用，遷至興業西路新址(嘉義市興業西路523號1樓)，更名重新開幕，與鄰近的車店里、福民里、垂楊里及紅瓦里合作，持續提供失智者和照顧者的多元支持服務。

嘉基失智症整合中心主任陳誠仁醫師表示，失智者到據點藉著懷舊治療、音樂治療、職能治療課程等非藥物治療方式，可以延緩失智並增加認知促進；若當日為全日服務時段，則可留在據點用餐及午休。他也提到，照顧者白天將失智症家屬送到據點，照顧者自己可以獲得喘息時間，更能視需求參加專為照顧者所開的照顧課程，以提升照顧技巧，同時在專業人員引導之下，藉家屬支持團體釋放照顧壓力，彼此交流學習。

此據點原為「道上活憶坊」，由道上教會於2020年起慷慨出借活動場地，是嘉基的第三處失智服務據點，當地導明里里長及嘉基共照中心亦協助找出許多疑似失智個案。據點設置三年四個月期間，失智個案服務人數由13人增加到24人，照顧者服務人數由12人增加至24人，接受認知促進及緩和失智服務人次則由993人次成長至2867人次，嘉義市衛生局副局長莊美如感謝鄰里熱心互助，也期待「星嘉活憶坊」開幕後，能持續提升嘉義市的失智照護能量。

嘉義市目前失智症者推估超過3700位，共有2處失智共照中心、6處失智社區服務據點、16處失智日間照顧中心及2處失智團體家屋，另有「守護嘉義人」APP，讓有走失風險的家庭下載使用。嘉基副院長周恬弘表示，隨著失智人口快速增加，社區服務資源的需求也跟著提升，嘉基致力於提升據點照顧人員的專業知能，強化失智社區服務據點的營運品質，也期盼與社區資源持續合作，共創對失智者及照顧者更友善的生活環境。