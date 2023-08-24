大陸海關宣布：今起全面暫停「日本水產品」輸入

▲大陸海關宣布今起全面暫停「日本水產品」輸入。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

日本政府正式將福島第一核電廠的核廢水排放入海，引發中國大陸激烈抗議。大陸海關總署24日下午宣布，全面暫停進口日本水產品。

大陸海關總署公告稱，為全面防範日本福島核污染水排海對食品安全造成的放射性污染風險，保護中國消費者健康，確保進口食品安全，依據《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例、《中華人民共和國進出口食品安全管理辦法》有關規定，以及世界貿易組織《實施衛生與植物衛生措施協定》有關規定，海關總署決定自2023年8月24日（含）起全面暫停進口原產地為日本的水產品（含食用水生動物）。

此前，香港、澳門已宣布從8月24日，禁止來自東京、福島、千葉、櫪木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野、埼玉等10個都縣的鮮活食品、肉類製品，以及蔬菜、水果、奶及乳製品、禽蛋等進口。

目前福島第一核電站儲存的核污染水約有134萬噸，2023年度將把約3.12萬噸處理水分4次排放，每次約排放7800噸。東電表示，完成首次排放需要17天左右。由於核污水每天都在增加，因此預計本年度內的核污水削減量約為1.12萬噸，相當於約10個儲水罐的容量。