「想欺騙台灣人民沒這麼簡單」　他揪郭台銘廣告中英翻譯不誠實

記者江采蓁/綜合報導

鴻海創辦人郭台銘近日動作頻頻,傳已醞釀獨立參選2024總統,於23日在國內三大報頭版刊出半版廣告,標題寫上「郭台銘倡議,以和平為前提來保衛台灣的自由、民主與多元」,內容則為他日前刊登《華盛頓郵報》的「全文中文版」。不過,民進黨國際部主任趙怡翔透過臉書「揪錯」,指郭台銘的廣告翻譯誇大、扭曲、不誠實。

趙怡翔表示,想當總統的郭台銘在廣告上大膽表示,這篇文章是要提供台灣公民「細讀深思」,但他諷刺,這廣告效果可能如過往在美國威斯康辛州聲稱要設廠一樣,最終的結果只讓外界更加清楚,郭台銘的話必須大打折扣。

趙怡翔也點出其中問題,第一「翻譯不誠實」,在《華盛頓郵報》原文裡四處提到「一中框架」(One China framework),全數被翻譯成「一中各表」,儘管文章原文提到雙方對「一個中國」有不同的解釋,相信無論是藍是綠都會同意「一中框架」不同於「一中各表」,更不能在翻譯上含糊帶過或玩文字遊戲。

第二「扭曲原本意涵」,趙怡翔指出,原文寫道「中國以(蔡英文)拒絕接受北京詮釋台灣為中國一部分為由終止兩岸對話」(… China cited her refusal to accept Beijing’s interpretation — which includes Taiwan as part of China — as a justification to end the cross-strait talks…),這句話相當據實,也是國際社會的普遍認知,但可能考慮這句話在國內無法滿足深藍選民的意識型態,中文翻譯則改為:「民進黨政府明白破壞了這項『一中各表』的共識,刺激中國大陸終止兩岸對話」,從主動權到問題歸屬,中英文本差異甚大。

第三「使用誇大敘述」,趙怡翔提到,從第一段中文突然出現的「夾在大國衝突之間的台灣海峽」(英文僅提到台灣海峽),到後續提到「讓全世界都認為台灣很不安全」(英文寫只說台灣變得比較不安全),內文多處的中英翻譯都有出入,而似乎都是將面向國際時比較需要平衡的字句修改成比較符合藍營意識形態的相關論述。

趙怡翔最後強調,無論是英文或中文,郭台銘這篇文章的核心問題依然存在,「沒有中華民國、沒有主權、沒有正視到威脅的來源」,但是在粗糙與不實的翻譯本當中,大家還能看到一個現象,就是郭台銘無法對台灣人民交代他真正的兩岸立場,這才是令人擔心的。