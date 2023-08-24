這不是繞口令！　平安建設怒斥平安銀行勾結平安建投插手股東爭議

▲平安建設發聲明怒斥平安建投勾結平安銀行，損害其公司權利。（圖／翻攝平安建設集團官網）

記者魏有德／綜合報導

大陸平安建設集團在21日及23日連發聲明，怒斥平安銀行和平安建投互相勾結，故意拖延辦理網銀盾的時間，替平安建設集團第二大股東平安建投爭取訴訟保全的時間。一時之間，三家「平安」公司複雜的業務往來和股東爭議產生的糾紛讓外人看傻了眼。

▲平安銀行被捲入平安建設與平安建投之間的股東爭議。（圖／CFP）

《新浪財經》報導，事件發酵後，平安銀行杭州分行回覆稱，該行系依法依規履行職責。發布兩則聲明的平安建設相關負責人則表示，事件因撤資糾紛而起，目前已影響企業正常經營。平安建投公告稱，前述聲明內容歪曲事實、以偏概全，嚴重誤導市場公眾。

整起事件經疏理後可以發現，事件起因並非平安「內鬥」，平安建投和平安建設「牽手」後要「分手」，卻在「分手」過程中產生了糾紛，平安銀行則是因業務辦理時被捲入其中。

據了解，平安建投和鯤鵬建設集團有限公司（下稱鯤鵬建設集團）2020年9月19日在上海正式簽署股權合作協議，鯤鵬建設集團更名為平安建設；2021年4月，平安建設召開會議，平安建投作為持有48％股權的第二大股東，高管曾出席並發言，直至2022年7月，平安建投提出股權退出計劃，但雙方未達成共識，結果便產生2023年8月，平安建設的的兩則聲明。

平安建設集團21日的第一份聲明稱，平安銀行不正當手段阻擾辦理銀行業務，涉及1.8億元（人民幣，下同ㄢ資金，過程中，平安銀行存在明顯的無故拖延行為並且無任何有效溝通。

至於平安建設第二份聲明則是在23日發出，內容指2023年8月22日是平安銀行無理由拒辦正常業務的第7天。下午2時，平安銀行在已經接到上海中級人民法院訴訟保全裁定凍結杭州平康建設有限公司和平安建設集團有限公司2.6億元的資金後，平安銀行才正式回覆，可以恢復業務正常辦理。

平安建設宣稱，從8月16日開始，平安銀行無正當理由拒絕辦理網銀盾業務的原因，就是為了給其兄弟單位平安建設投資有限公司（平安建投）爭取訴訟保全的時間。整個事件過程中，平安銀行無理由拒辦業務，不給予資金保護，不給拒辦的理由，也不出具任何書面資料，在帳戶凍結後，也沒有任何說法和態度。

對於這起「平安糾紛」，有律師分析指，極大程度可能性是平安建投向平安建設注資，但地產業持續疲軟，平安建設無力償還，因此，平安建投要對平安建設提起訴訟，「平安建設本身可能也有轉移資金的考量，想把資金集中到一個子公司名下，由於平安銀行與平安建投也有業務往來，平安銀行就有動力配合平安建投阻止這樣轉移資金的行為。」