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社會 社會焦點 保障人權

光頭男賣「毒咖啡紅包」家中被捕　爸罵：關到死為止...不會去看你

▲▼毒販,毒品。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中以林男為首的販毒集團日前被警方破獲，該集團以檳榔攤掩護，實質在網路販毒。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

台中一名林男找來4名男子組成販毒集團，以北區一處檳榔攤當成掩護，並以此為據點四處販售毒咖啡包。警方見時機成熟，同步前往查獲犯嫌，其中主嫌林男在家中被逮，父親氣得痛罵他「你關到死為止啦！你講不聽！我不會去面會你！」就連員警也趕緊安撫老父情緒。

台中市刑大今年上旬執行網路巡邏，發現暱稱「精美鑽石-24h-營業」、「天空之城」為名的帳號，疑似進行毒咖啡包交易，深入追查後發現，該集團以26歲的林男為首，加上同樣友人30歲張男、22歲張男、23歲于男以及18歲林男等人，5人在台中市北區組成販毒集團。

▲▼毒販,毒品。（圖／記者許權毅翻攝）

▲該集團分工仔細，成員都是熟識友人，大多有相關前科，並非第一次犯案。（圖／記者許權毅翻攝）

該集團分工仔細，除了主嫌林男之外，30歲張男是金主，另名22歲張男是「毒品倉管」、于男負責總機、年僅18歲的林男負責運送毒品。而該集團將據點設置在北區中清路上一間檳榔攤，平時確實有營業，但「掛檳榔賣毒品」，以此當掩護販毒。

▲▼毒販,毒品。（圖／記者許權毅翻攝）

▲主嫌林男在家中被逮，其父母氣憤痛罵兒子，直言不會去面會，要他被關到死。（圖／記者許權毅翻攝）

台中市刑大與轄區第二警分局組成專案小組，報請檢方指揮偵辦，經過長時間跟監、蒐證，同步前往查獲該集團。其中，在主嫌林男家中，其父親看見警察持搜索票上門，得知早有前科的林男「又來了」，當著警方面前痛罵林男，直言「關到死！你講不聽！我不會去會面！」，一旁太太也勸「就不要理他！只會氣死你自己！」，讓父母親傷心不已。

▲▼毒販,毒品。（圖／記者許權毅翻攝）

警方指出，查獲的毒品咖啡包上，寫上斗大的「發」、「福氣」、「大吉」等字樣，另包裝上還有小字寫著「時來運轉」、「吉祥如意」，刻意偽裝包裝藉以躲避警方查緝。

總計查獲187包毒咖啡包(毛重601.89公克)、K他命9包(毛重18.82公克)、新臺幣36萬8600元、手機9支、銀行金融卡1張及監視器1組等贓證物，全案偵訊後依毒品危害防制條例罪移送台中地檢署偵辦，近日起訴在案。

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