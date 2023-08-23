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社會 社會焦點 保障人權

網路愛情+高獲利投資攏係假　潮州警1天阻詐2案...保住民眾192萬

記者陳崑福／屏東報導　

潮州警分局一日內處理2件詐騙案件；1件為為假愛情詐騙，民眾在網路上認識對象後，一時間被愛沖昏頭，被以各種名義要求匯款新臺幣60萬元；另1件為LINE網路投資詐騙案件，以高獲利報酬吸引民眾投資，以放長線釣大魚方式，吸引民眾將新臺幣132萬元匯入帳戶，所幸都被行員及警方勸說阻詐成功。

▲潮州警一天成功阻詐2件 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲潮州警一天成功阻詐2件，網路愛情詐騙。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲潮州警一天成功阻詐2件 。（圖／記者陳崑福翻攝）

第一起為中山路所巡佐江嘉仁、警員易文儀巡邏時，接獲轄內郵局通報，一名42歲的王男表示日前透過通訊軟體認識一名自稱在香港當老師的年輕網友，雙方已聊天一陣子，並與該女子互相產生情愫；該女子表示願意支付薪資及生活費給予王男，但須王男先提供戶頭帳號密碼及綁定約定帳戶，由王男先匯款新臺幣60萬元，王男信以為真，欲直接臨櫃匯款60萬元給對方，所幸行員機靈及警方及時抵達，向王男細心解說，王男才恍然大悟，並且非常感謝警方耐心解說，成功攔阻辛勞的積蓄。

第二起為中山路所警員褚克強、張金豐巡邏時，接獲轄區新生路某企銀通報，一名74歲魏姓婦人先前於LINE軟體收到股票公司「盈昌投資公司」訊息，並稱穩賺不賠等言語，慫恿魏婦提領新臺幣132萬現金面交，行員感覺有異，立即報警協助，經警方分析案例勸說後，遂即打消提款投資念頭，並感謝行員及警方熱心之舉。

▲潮州警一天成功阻詐2件 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲潮州警一天成功阻詐2件 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲投資詐騙。

分局長林明波提醒民眾，詐騙集團會利用網路上的交友平臺或社群媒體，假扮成外國人、有錢人、軍官、俊男美女等身分，與受害者建立感情，然後以各種理由要求匯款務必小心網路上的陌生人，不要輕信他們的甜言蜜語，也不要隨意提供個人資料或匯款給他們。

另呼籲投資應循正當管道，切勿相信不實訊息或加入不明來源的投資群組，以免遭詐騙。如果有任何懷疑，謹記「冷靜、查證、報警」的三要原則，也可以撥打165反詐騙專線或110報案求助。

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