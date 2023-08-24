　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

女友控Tinder男性侵　聯手男友「開槍射臉再潑酸」私刑虐殺！

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲ 希利爾和福爾斯托謀殺罪名成立。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國大曼徹斯特去年發生一起恐怖事件，一名男子在家門口遭人開槍後潑酸攻擊，傷重不幸身亡。一對情侶被控犯下謀殺，疑似因女方在交友軟體上認識死者後遭對方性侵，兩人於是聯手動私刑將他殺害，23日罪名成立。

根據《鏡報》，38歲男子史密斯（Liam Smith）去年11月在大曼徹斯特維根（Wigan）的家門外遭人開槍擊中臉部後潑酸攻擊致死；39歲男嫌希利爾（Michael Hillier）承認過失殺人，但否認謀殺，聲稱因37歲女友福爾斯托（Rachel Fulstow）先前遭史密斯性侵，兩人才會一起計畫攻擊他。

儘管福爾斯托否認希利爾的說法，聲稱對他謀害史密斯的計畫並不知情，陪審團23日仍認定2名被告皆犯下謀殺罪。死者家屬當場落淚，口中喊著「太感謝了」，一面互相擁抱。

史密斯在案發當天晚間近7點被希利爾引誘出門，希利爾先是朝他臉部開槍，接著往他的臉部和身體潑酸和純鹼（soda crystals）。而福爾斯托的手機搜尋紀錄也暴露她曾搜尋案發地點的天氣、史密斯上班的公司等關鍵字。

福爾斯托和史密斯是在交友軟體Tinder上認識，2019年曾在約克郡約會。福爾斯托聲稱，當時他們在酒店發生「未經同意的性行為」，但未稱之為性侵，隔天也和史密斯共進午餐。

她和希利爾則是在2021年開始交往，但稱希利爾有時會對她言語暴力，脾氣難以捉摸，且得知她過去和史密斯有過一夜情後非常不滿，當希利爾隔天早上找上她家時，她才得知史密斯遇襲，但嚇到不敢報案。

希利爾則聲稱，女友坦白曾遭性侵後，他們共同計畫謀害史密斯，「我們共同決定要自己處理這件事，自行尋求正義。」案發幾天後，兩人還一起去牙買加度假。

調查人員坦言，這起案件相當複雜，而史密斯被汙名化，卻無法出庭為自己辯護，對家屬來說很難接受。法官指出，福爾斯托和史密斯之間是否曾發生性侵不得而知，但在本案中也許並不重要。福爾斯托和希利爾已被還押候審，預定近日再度出庭。

ET快訊
快訊／國家警報響了！　大雷雨襲2縣市
「神單」爆紅急喊停！　保險公司回應了
父獨留3歲女在家墜樓亡！媽媽痛哭求重判　判決出爐
29歲BMW男自撞火燒車慘死　父悲痛認屍
托嬰中心爆虐嬰！　11月女嬰「慘被拋摔還吊掛1hrs」
快訊／午後雨彈來襲！　13縣市大雨特報
快訊／陸宣布：今起全面暫停「日本水產品」輸入
西門町3m黃金蟒寵主現身！　曝牠逃家原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄墜機現場「機尾殘骸」散落一地　瓦格納大樓亮起十字架哀悼

女友控Tinder男性侵　聯手男友「開槍射臉再潑酸」私刑虐殺！

纜車繩索斷裂！　巴基斯坦8師生「命懸一線」近距離畫面曝光

一睡醒收簡訊「400人瞬間失業」　澳洲公司無預警倒閉

抗議核廢水排海　南韓16大學生「硬闖日本大使館」被捕畫面曝

北韓二度發射軍事偵察衛星失敗　預定10月進行第3次發射

鄰居聽尖叫聲報案　警破門發現半裸女被男友「戴狗鍊拴在地上」

加州「重機酒吧」爆槍擊！至少5人死亡、6人重傷　槍手遭警擊斃

瓦格納首腦飛機最後30秒突急墜　普丁指名人選「灰髮」不在機上

快訊／日本開始排放福島核廢水！

郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸

批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

王陽明、蔡詩芸遭爆婚變分居！　對丈母娘富養女兒「有口難言」

受不了家中吉娃娃對外狂吠　男抱牠出門：你看！根本沒人

老蜂王被篡位！慘遭蜂群欺負　他不忍「調職」重返帝王待遇

和平倡議被嗆「賣台」怒了！　郭台銘：希望蔡英文宣布台獨

救發紫嬰兒、啟用葉克膜新北消防超強！獲亞洲銀牌

陳盈潔2度聲請暫緩入監　檢以「身心狀態尚可」拒絕

俄墜機現場「機尾殘骸」散落一地　瓦格納大樓亮起十字架哀悼

女友控Tinder男性侵　聯手男友「開槍射臉再潑酸」私刑虐殺！

纜車繩索斷裂！　巴基斯坦8師生「命懸一線」近距離畫面曝光

一睡醒收簡訊「400人瞬間失業」　澳洲公司無預警倒閉

抗議核廢水排海　南韓16大學生「硬闖日本大使館」被捕畫面曝

北韓二度發射軍事偵察衛星失敗　預定10月進行第3次發射

鄰居聽尖叫聲報案　警破門發現半裸女被男友「戴狗鍊拴在地上」

加州「重機酒吧」爆槍擊！至少5人死亡、6人重傷　槍手遭警擊斃

瓦格納首腦飛機最後30秒突急墜　普丁指名人選「灰髮」不在機上

快訊／日本開始排放福島核廢水！

俄墜機現場「機尾殘骸」散落一地　瓦格納大樓亮起十字架哀悼

台南庇護工場中秋禮開賣　黃偉哲：購買比直接捐錢更有意義

進病房1舉動「觸醫院禁忌」！《棒棒堂》男星當場拐腳…秒鞠躬：打擾了

圍標搶億元核電工程！天道盟「村哥」判2年　台電收賄貪官判5年半

全台最辣英文老師性感照曝！最性感地方竟是「龍頭」

竹市推環保祭祀　響應「以功代金」做公益抽好禮

《英雄聯盟》新英雄美術圖流出論壇急刪　蜜大腿加裸足網喊好想舔

男歌手遭爆「夜店約妹回房間玩」！　女星揭內幕：公司花很多錢壓

「下架民進黨」成柯文哲第三目標　他批：失去「藍綠之外」超然立場

著眼北港未來　地方疾呼：北港轉運站開發應加速重啟

國際熱門新聞

時空旅人？1917年老照片出現「時裝男子」

快訊／瓦格納首腦「私人飛機疑遭擊落」身亡

日本商家列6行為超沒禮貌！遊客：我們在毀掉日本

地表最孤獨的女人！她不知新冠肺炎

2023全球智商排名台灣第3名　這2國超車

瓦格納首腦墜機亡！　97秒「墜毀目擊」影片曝光

即／日本開始排放福島核廢水！

普里格津疑罹難　瓦格納揚言兵變復仇！

普里格津飛機墜毀當下　普丁正觀賞音樂會

瓦格納高層團滅？神祕大咖也在機上

輝達公布財報　美股勁揚184點

即／路透：美批准售台F-16搜索追蹤裝備

瓦格納首腦墜機亡　拜登不意外！懷疑幕後主使是他

越南寶元鞋廠再裁1200人　寶成回應了

更多熱門

相關新聞

闖宮廟偷嘸值錢物竟翻桌　上香跪神明前遭水管私刑

闖宮廟偷嘸值錢物竟翻桌　上香跪神明前遭水管私刑

雲林縣警察局斗六分局今（21）日執行網路巡邏搜尋時發現一段疑似私刑影片，內容為一名男子於一宮廟內高舉香柱跪在神明前，遭人以軟水管打屁股。經警方深入調查，該名男子疑因竊取財物及毀損宮廟內桌子遭廟方人員發覺而遭以水管抽打私刑，現由偵查隊偵辦中。

彫博對保母動私刑判6月　3男助勢判拘

彫博對保母動私刑判6月　3男助勢判拘

眾人把夫妻拖出家門　私刑圍毆畫面曝光

眾人把夫妻拖出家門　私刑圍毆畫面曝光

政客性侵2親女兒致孕　眾人怒到動私刑

政客性侵2親女兒致孕　眾人怒到動私刑

12歲童狠潑酸　竟是媽媽掏出一瓶酸幫復仇

12歲童狠潑酸　竟是媽媽掏出一瓶酸幫復仇

關鍵字：

私刑潑酸

讀者迴響

熱門新聞

想湊12生肖！31歲人妻「13年生9娃」想湊12生肖

酒駕撞死人IG先打卡　21歲奥迪妹只心疼名車

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫「為什麼要推我」！衝突畫面曝

72.5萬！TOYOTA全新休旅售價曝光

《山道猴子》真人版出爐！　女主角神還原

熱低壓最快明晨成颱「蘇拉」　預計撲向台灣

快訊／扁女婿趙建銘車禍！開法拉利超車不慎撞騎士

南投新飯店！試營運優惠價1319元爽住

人妻花蓮訪友回家痛哭！夫一問原因怒告

LISA脫到剩比基尼「浴室自拍」！

時空旅人？1917年老照片出現「時裝男子」

快訊／瓦格納首腦「私人飛機疑遭擊落」身亡

日本商家列6行為超沒禮貌！遊客：我們在毀掉日本

網紅行動電源爆炸殘骸照曝光　僅剩外殼可辨識

抓包一番賞作假！孫生直擊衝突現場

更多

最夯影音

更多
郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸

郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸
批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

王陽明、蔡詩芸遭爆婚變分居！　對丈母娘富養女兒「有口難言」

王陽明、蔡詩芸遭爆婚變分居！　對丈母娘富養女兒「有口難言」

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面