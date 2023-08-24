女友控Tinder男性侵　聯手男友「開槍射臉再潑酸」私刑虐殺！

▲ 希利爾和福爾斯托謀殺罪名成立。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國大曼徹斯特去年發生一起恐怖事件，一名男子在家門口遭人開槍後潑酸攻擊，傷重不幸身亡。一對情侶被控犯下謀殺，疑似因女方在交友軟體上認識死者後遭對方性侵，兩人於是聯手動私刑將他殺害，23日罪名成立。

根據《鏡報》，38歲男子史密斯（Liam Smith）去年11月在大曼徹斯特維根（Wigan）的家門外遭人開槍擊中臉部後潑酸攻擊致死；39歲男嫌希利爾（Michael Hillier）承認過失殺人，但否認謀殺，聲稱因37歲女友福爾斯托（Rachel Fulstow）先前遭史密斯性侵，兩人才會一起計畫攻擊他。

儘管福爾斯托否認希利爾的說法，聲稱對他謀害史密斯的計畫並不知情，陪審團23日仍認定2名被告皆犯下謀殺罪。死者家屬當場落淚，口中喊著「太感謝了」，一面互相擁抱。

史密斯在案發當天晚間近7點被希利爾引誘出門，希利爾先是朝他臉部開槍，接著往他的臉部和身體潑酸和純鹼（soda crystals）。而福爾斯托的手機搜尋紀錄也暴露她曾搜尋案發地點的天氣、史密斯上班的公司等關鍵字。

福爾斯托和史密斯是在交友軟體Tinder上認識，2019年曾在約克郡約會。福爾斯托聲稱，當時他們在酒店發生「未經同意的性行為」，但未稱之為性侵，隔天也和史密斯共進午餐。

她和希利爾則是在2021年開始交往，但稱希利爾有時會對她言語暴力，脾氣難以捉摸，且得知她過去和史密斯有過一夜情後非常不滿，當希利爾隔天早上找上她家時，她才得知史密斯遇襲，但嚇到不敢報案。

希利爾則聲稱，女友坦白曾遭性侵後，他們共同計畫謀害史密斯，「我們共同決定要自己處理這件事，自行尋求正義。」案發幾天後，兩人還一起去牙買加度假。

調查人員坦言，這起案件相當複雜，而史密斯被汙名化，卻無法出庭為自己辯護，對家屬來說很難接受。法官指出，福爾斯托和史密斯之間是否曾發生性侵不得而知，但在本案中也許並不重要。福爾斯托和希利爾已被還押候審，預定近日再度出庭。