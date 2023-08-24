大學男同學變帥哥！八大妹狂撩「可以娶我嗎？」　還追到辦公室

▲一名女子狂追昔日大學男同學。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

一名從事八大行業的吳姓女子（28歲），畢業數年後，在社群媒體上看到當年的大學男同學阿俊（化名）變得好帥，從去年底開始傳訊息給阿俊「你好可愛」、「我好想你」、「你可以娶我嗎？」狂撩，甚至跑到阿俊的辦公室要找他，讓阿俊不堪其擾，只好報警處理，檢方偵訊後，依違反《跟蹤騷擾防制法》將吳女提起公訴，並聲請簡易判決。

檢方指出，吳女和阿俊原本是大學同學，畢業後各奔東西，平常也沒聯絡，但去年底吳女在臉書社群聯繫上阿俊後，就「煞」到阿俊，展開猛烈的追求。

吳女一開始先寫EMAIL表達愛意，沒獲得回應，今年1月竟跑到阿俊台北的辦公室，想進辦公室找阿俊，被拒絕後又狂按電鈴，阿俊只好報警，吳女才離開。

今年5月起，吳女又透過IG傳「你好可愛」、「你長得很好笑但是很可愛」、「我想你」、「同學我好想你、做八大兩年了，你可以娶我嗎」、「工作好累好想有個有能力的男人養我」狂撩阿俊，讓阿俊不堪其擾，只好報警。

吳女在偵訊時坦承有傳了這些訊息，但都是因為太喜歡阿俊了，高雄地檢署在今日偵結，依違反跟蹤騷擾防制法將吳女提起公訴，聲請簡易判決。