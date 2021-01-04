凌晨4點揪男同學「客廳吃泡麵」！女兒1牽強解釋　網露老司機邪笑

▲凌晨男女單獨在客廳吃泡麵，不免讓人想歪。（示意圖／資料照）



記者黃可昀／綜合報導

孤男寡女共處一室，凌晨4點半在吃泡麵，真的只是單純吃宵夜嗎？一名爸爸表示，昨天半夜他撞見就讀大學一年級的女兒還沒睡，竟然坐在客廳，旁邊還帶著一個他沒見過的「男同學」，女兒解釋他們只是在吃泡麵，但詭異情境讓他忍不住多做聯想。

這位爸爸在臉書社團「爆怨公社」無奈表示，當下女兒說那位異性只是「男同學」，但女兒都把對方邀請到家裡來，而且還是在凌晨4點半這個奇怪時間點，不免讓人懷疑，真的只是為了吃泡麵嗎？

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▲原PO完全不採信女兒說法。（圖／翻攝自爆怨公社）



女兒後來傳Line解釋，原本男同學約他出去吃宵夜，她想說家裡就有東西吃，乾脆約對方來家裡吃，不用另外花錢又能清冰箱，於是才有了後來被爸爸撞見的那一幕。不過，聽完女兒的解釋後，原PO反而覺得很牽強，回女兒一個「聽你在那邊斗瑞咪（DoReMi）」的貼圖。

網友幾乎一面倒認為不單純，「我絕對不約沒有興趣的女同學半夜吃宵夜」、「吃宵夜是個幌子」、「別懷疑，那是吃麵的聲音」、「年輕阿公當起來」、「辦完事，吃個事後麵」、「孩子總會長大，你要忍住，畢竟當年你也是那個男同學」、「在韓國吃泡麵的意思是...轉大人。」