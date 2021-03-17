「哥哥死了！」倒追男6年後復活了　道歉套路網笑炸：遇過癌末的

▲倒追男的訊息讓原PO超傻眼。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

一位女網友日前在《爆廢1公社》貼文，說6年前有個男性友人本來要追求她，但有一天突然收到一封簡訊，對方自稱是男方妹妹，通知她「哥哥死了」。沒想到最近男性友人不僅復活，還傳來訊息「妳過得好嗎？」讓原PO哭笑不得，「阿娘喂！那我現在是不是遇到鬼了！」其他人也笑噴「還有幾個月的時間怎麼先跑出來？」

「要死了，這兩天怎麼都遇到鬼？七月還沒到……」這位女網友文中透露，6年前一位自稱男方妹妹的人，傳了一封「哥哥死了」的簡訊給她，從此她再也沒有男方的消息。沒想到事隔多年，她的臉書突然跳出一則陌生訊息，就是那位男性友人，只見對方開頭就抱怨「唉妳封鎖我啦」，原PO則是回「哦……你不是死了嗎？」對方接著開始道歉「對不起」、「是我不好」。

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▲男子6年後復活道歉，讓網友笑噴。（圖／翻攝自爆廢1公社）

男方也表示「一直想說」、「是沒找到妳」、「看了臉書才能再找妳」，甚至還不忘慰問「妳過得好嗎？」原PO忍不住就回「太多的理由、太多的藉口，讓我認清你這個人」，還開酸「所以你現在是從墳墓裡面爬出來嗎？還是火葬場跑出來？」

她也在留言處補充，兩人根本沒在一起過，「當初是他追我的！後來就收到他妹妹的簡訊說他死了。到現在莫名其妙的出現」，而且剛開始收到陌生訊息，也不知道對方是誰，聊了兩句才知道是倒追男。最後這齣鬧劇的結局，就是對方已讀不回，「可能沒臉見我吧，還是我講話太哭了。」

貼文一出，許多人紛紛笑噴，「這梗鋪了6年也真是辛苦了」、「『妳過得好嗎？』的翻譯蒟蒻……我有一個很不錯的產品有興趣嗎」、「放心吧！妳絕對不是唯一遇到鬼的那個人」、「我也遇過，一個是他朋友說他癌症末期……另一個是說他快掛了……不知道兩位男士往生了沒」、「是福還是禍，是鬼躲不過」、「最後男生：『妳聽過安麗嗎？』。」