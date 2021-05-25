不要太急！女生太主動小心嚇跑「這4星座男」　



▲女生有時太過主動，可能會嚇跑男生。（圖／翻攝自pixabay)



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有句話說，男追女隔座山，女追男隔層紗，但也不是所有男人都吃這一套，據《星座好朋友》網站指出，有些男人是狩獵心態，決對不當別人的獵物，所以遇到越努力追他們的女孩，他們反而會覺得反感，離你遠遠的！

射手男

射手男崇尚自由、不喜歡被約束，是天生的獵人，他們喜歡自己狩獵的感覺，而不是自己成為獵物。當你越是喜歡他，主動出擊，他們反倒對你沒有興趣，只會讓他覺得你特別沒有挑戰性，不值得花力氣去努力，甚至認為你是可以任他擺布的對象，這樣的你，恐怕成為射手排遣寂寞的對象。



天蠍男

天蠍是可以因為寂寞、想談戀愛，和一個自己不完全喜歡的對象交往，只要有一點好感就行。在這種情況下，你很難知道他們對你到底有幾分真心，這種關係，甚至容易讓他們感到厭煩或是膩了，等到他們遇到自己真心喜歡的人，就會直接把你給甩開，喜歡天蠍男，還是慢慢讓他愛上你自己來追求，千萬別倒追。

獅子男

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獅子男的人氣場強，身邊總是一堆愛慕者追求，對經常被追求對他們來說，早就是見怪不怪，但獅子男通常看不上，主動追求的女孩們，除非這其中有個散發耀眼光芒、出類拔萃的那個。他們的對象，一定要是個非常耀眼、厲害，尤其那種對他們不理不睬的對象，他們更容易產生興趣。

牡羊男

牡羊認為自己喜歡的就要靠自己努力追求，對於那些主動貼上來的女孩，通常不感興趣，反而對那種不喜歡自己，甚至有些瞧不起自己的人容易產生興趣。牡羊的愛情關鍵字就是「征服慾」，能讓他們想征服的，才會讓他們念念不忘。