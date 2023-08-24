台中偷車「超Chill逆時針環島」新竹落網　夢醒驚問警：你們是誰

▲▼台中警方逮捕1名偷車賊，竊賊從台中開到屏東，再往北到桃園，自駕暢遊2天後，睡夢中被警方逮捕，「你們是誰」。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市26歲黃姓男子突發奇想要開車環島，日前半夜鎖定南屯區路邊停放的1輛汽車，試著拉拉車門，竟然沒上鎖，而且鑰匙就放在車內，於是把車開走一路往南，開到屏東後再往北開到桃園，這趟毫無目的的自駕遊，除了吃飯睡覺之外，都在開車兜風。警方根據車行軌跡和監視器，追了2天，終於在新竹市區的路邊找到人車，破窗逮人，在睡夢中黃嫌被驚醒嚇得大叫「你們是誰」，全案依竊盜罪嫌送辦。

黃嫌先在彰化偷機車，邊騎邊晃騎到台中，騎經南屯區萬和路段，看見路旁1輛廂型車，突發奇想，把機車換汽車，見四下無人，嚐試拉拉車門，發現車門居然沒鎖，人上車後，在車內大肆翻找，就這麼巧，車鑰匙就放在車內，於是一啟動，一路南下。

警四分局隔天早上獲報後，馬上調閱車行軌跡、上百支的市區和國道監視器，發現車子已經開到屏東，於是趕緊南下追捕，不過，到了屏東後，車子竟然又往北開，警方也跟著回轉往北，一路跟隨到桃園。

警方跟隨到桃園，隨即通報當地警方攔截圍捕，但黃嫌沒有配合攔檢，還加速衝出攔檢站，逃往新竹，黃嫌以為成功脫逃，加上整晚沒睡，便停在路邊在車上昏睡，員警根據路口監視器，鎖定停車位置，摸黑小心靠近，發現人在車內睡覺，於是破窗將黃嫌拉出車外壓制，黃嫌措手不及，嚇得大叫「你們是誰？」

黃嫌坦承竊車，原因純粹是自駕到處兜風，2天來，除了吃飯、睡覺，就是在開車，全案依竊盜罪嫌移送台中地檢署偵辦。