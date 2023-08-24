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大陸 大陸焦點 特派現場

她和網友互換特產「收2包衛生紙」　炸出一票苦主：東西寄出就被拉黑

▲▼女子玩交換特產，送給對方四川香腸，卻收到衛生紙。（圖／翻攝自北晚在線）

▲女子和網友互換特產，寄出四川香腸後卻被拉黑。（圖／翻攝自北晚在線）

記者林郁婷／綜合報導

互換特產最近在大陸的網路上流行，與陌生網友約定好，寄給對方家鄉特產，算是一種線上交友的新模式。一名女網友就爆料，她寄出自己家鄉的特產，價值超過三百元（人民幣，下同，約新台幣1311元），最後卻只收到對方給的2包衛生紙，讓她嚇得不敢再和別人交換特產。

據《北晚在線》報導，吳姓女子是廣東潮汕人，花費380元（約新台幣1661元）寄給網友潮汕有名的牛肉丸，沒想到最後只收到兩包衛生紙，她實在難以接受。

吳女透露，「報警都不管用，這只是道德問題，他沒有犯法」，第一次玩特產互換就被騙，暫時不敢再和別人互換特產了，「目前公開被騙的就有8人，有一半的人是寄出特產就被拉黑。」

▲▼女子玩交換特產，送給對方四川香腸，卻收到衛生紙。（圖／翻攝自北晚在線）

▲網友在小紅書分享受騙經歷。（圖／翻攝自北晚在線）

雅琦（化名）就是被拉黑的其中一人，她來自四川巴中，目前住在成都，一開始在社交平台上看到有人在尋求特產互換，於是主動在下方留言報名，對方同意後，兩人交換聯繫方式和住址，而她也開始準備要寄出去的特產。

雅琦曬出照片表示，「這是我寄給他的四川香腸，加上運費150元。給他寄過去後，就被拉黑了」，起初他還稱會寄酒，雖然自己表示過不想要酒，但怕被對方覺得難搞就沒管，直到被拉黑才驚覺自己受騙，之後更是得知對方是名慣犯。

雅琦雖然有了受騙經歷，但她沒有灰心，後續又和一位北京的網友交換特產，收到許多不同口味的特色糕點，「我認為大多數人還是善良的，騙子是少數。有機會我還會進行交換」。

四川雄謨律師事務所袁野律師指出，雖然兩人互相交換屬於個人行為，但若是一人同時欺騙很多人，並且達到「金額較大」的程度，就可能涉嫌詐騙犯罪，如果又遇到食品安全問題，就要負擔其他刑事責任。

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