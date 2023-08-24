苗栗看守所受刑人參加服務員訓練　照護對象竟是自己的失智阿嬤

▲苗栗看守所收容人照服訓練，在苗栗戊山園實務訓練時(右：阿欽(化名)、左：阿婆)意外相逢。（圖／苗栗看守所提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗看守所與仁德醫護專科學校產官學合作，辦理收容人參加照顧服務員訓練，於8月22日報名勞動部全國技術士檢定考試，10名參加測驗同學，全數及格取得技術士證照。在訓練過程中，還發生一件感人插曲，其中一名學員實習照顧的對象，竟然是自己輕微失智的阿婆，對自己以前荒唐的行為覺得懊悔，更堅定表示將努力學習，考取證照回饋家庭。

苗栗看守所表示，此次辦理產官學合作辦理技能檢定是全新的歷程，與仁德醫護專科學校、戊山園老人養護中心三方洽談合作辦理，期間遇到種種難題，幸獲得各界大力支持幫助，使訓練終能順利圓滿達成。

在訓練過程中，還發生一件感人插曲，同學阿欽(化名)某天在戊山園實務訓練時，悄悄與指導老師說他今天實習照顧的對象，竟然是自己輕微失智的阿婆，心裡很吃驚，因為離家在外多年斷了聯繫，不知家裡變化，對自己以前荒唐的行為覺得懊悔，更堅定表示將努力學習，考取證照回饋家庭。

▲苗栗看守所照顧服務員訓練結訓學員合照（圖／苗栗看守所提供）

苗栗看守所黃正勇所長表示，法務部長蔡清祥指示矯正署積極推動收容人考取證照的政策，可以讓收容人在爭取榮譽的過程中，找回努力與自尊的初心，機關將會全力推動，對收容人而言，獲得國家認證的技術士證照，更是一種肯定，除了目前可以從事自主監外作業照顧服務工作外，將來復歸社會謀職時，更能獲得家人的接納與支持。