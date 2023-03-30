陳庭妮今現身哽咽！老爸欠稅進看守所　尚未提清償計畫、辦接見

▲藝人陳庭妮父親欠稅被管收。（圖／彰化分署提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

陳庭妮父親陳奕樑經營「豪嘉食品有限公司」，卻欠稅418萬，稱自己年歲已高無力繳納稅金。法務部行政執行署彰化分署強制執行，並聲請管收獲准，25日下午將陳男解送彰化看守所執行管收。陳庭妮30日首度露面，眼眶含淚語帶哽咽的說，已請律師協助處理，但截至今天下午，彰化看守所及彰化分署尚未收到陳庭妮或是其家人申請。

彰化分署主任執行官李鴻明表示，到今天下午，未收到陳庭妮或是其家人、律師有與承辦單位連繫，依循往例，若家人代父償清欠稅款項，提清償計畫一次還清，若先繳前期款項再分期清償，皆要執行官同意，再依程序呈報，陳奕樑即可獲得釋放。

而彰化看守所秘書韓保貴表示，陳奕樑進入看守所至今，情緒及飲食一切正常，目前依照防疫相關規定，還需快篩，10天內只能電話、或是電腦接見，今天尚未出現陳庭妮有委任律師申請電話或是電腦接見。

彰化分署指出，陳男出資經營肉品公司持股99％，於2002年4月起至99年12月擔任公司負責人期間，明知公司於欠稅年度後仍持續有營業收入卻故意不繳納，反而將2006年度盈餘117萬餘元全數分配予股東。

豪嘉公司名下僅有登記一輛1995年份出廠車齡逾20年的老舊車輛，殘餘價值甚微無執行實益，除扣得該公司的銀行存款2萬2749元外，已查無其他財產可供執行。

國稅局於2007年2月間將稅單送達後，陳男陸續提領該公司的銀行帳戶存款93萬餘元，並將高達1582萬餘元的貨款匯出至紐西蘭、澳洲，提領及匯款金額合計1675萬餘元，卻拒不繳納欠稅。

經行政執行官積極蒐證調查，發現負責人陳男有履行能力卻故意不繳納，且就應供強制執行財產有處分脫產的情事，遂向彰化地院聲請管收陳男，但因管收要件事實認定及法律見解歧異，遭彰化地院駁回聲請。後經承辦行政執行官補足證據、援引司法院大法官第588號解釋理由書意旨，並提起抗告，終於在歷時近一年半載，經最高法院廢棄駁回聲請的裁定後，終獲台中高分院裁定准予管收陳男，惟陳男以年事已高無謀生能力拒不提出清償方案，彰化分署為維護租稅公平正義，隨即將陳男送進彰化看守所執行管收。