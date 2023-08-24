時空旅人？1917年老照片出現「時裝男子」周圍西裝男一臉疑惑

▲1917年的老照片「最後的野餐」，出現一名時裝男子。（圖／翻攝Jamie D. Grant YouTube）



記者鄒鎮宇／綜合報導

真的有時空旅人？歷史書《偉大的斯科特角故事》（The Great Cape Scott Story）內，有一張拍攝於1917年加拿大的照片「最後的野餐」（Last Picnic），有一名男子身穿現代時裝，明顯與周圍西裝、禮帽及長裙不同。

據《鏡報》報導，是YouTuber格蘭特（Jamie D. Grant）表示，他看歷史書《偉大的斯科特角故事》（The Great Cape Scott Story）時，注意到裡面一張拍攝於1917年的照片「最後的野餐」（Last Picnic）照片，其中一個人的穿著明顯不同。

照片中，一名成年男子身穿T恤及短褲坐在照片左側，然而周圍所有的男性無不穿著西裝套裝、戴著禮貌，女生則穿著長裙，且T恤男髮型明顯也與周圍的男性不同。此外，T恤男周圍的男生也用異樣的眼光注視T恤男，而不是看著鏡頭。

此照引起全球網友討論，讓不少人開始相信畫面中的T恤男是「時空旅人」，但也有人指出，1917年就已出現T恤，1920年代的《韋氏字典》（Merriam-Webster Dictionary）也有收錄「T恤」這詞，推測該名男子只是穿著較為時髦。