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時空旅人？82年前照片驚見「墨鏡潮男揹相機」　專家揪3點破解真相

▲▼1941年，加拿大卑詩省南叉橋（South Fork Bridge）重新開放的照片，被懷疑拍到時空旅人。（圖／翻攝bralornepioneermuseum.ca）

▲這張攝於1941年的照片經常被誤認為拍到「時空旅人」。（圖／翻攝bralornepioneermuseum.ca）

記者吳美依／綜合報導

一張加拿大82年前的照片，竟拍到一名男子身穿T恤，戴著墨鏡，還把相機揹在胸前用雙手捧著，引發「時空旅人」的討論。但事實查核網站Snopes分析指出，儘管此人看起來格格不入，他身上所穿戴的一切，確實在1941年之前就已經問世。

這張照片攝於1941年11月，當時加拿大卑詩省南叉橋（South Fork Bridge）重新開放，吸引大批民眾到場參觀，只見男女老幼都穿戴傳統且正式的西裝、洋裝、大衣及帽子，讓這名奇裝異服的「潮男」更加醒目。

2004年，巴洛恩拓荒者博物館（Barlorne-Pioneer Museum）特展「他們過去的生活在這裡」（Their Past Lives Here）首次展出這張照片。該館展品2010年數位化時，就曾引發第一波網友熱議，最近又被翻出討論。

但據Snopes事實查核結果，照片中男子更可能是1941年就有「非比尋常時尚感的人，而非時空旅人。乍看之下…可能格格不入，但在照片拍攝的時間點，關於他的外表，沒有任何一點是不可能（出現）的。」

比方說，男子T恤上有一個大大的「M」字，那是1920至1930年代「北美國家曲棍球聯盟」（NHL）人氣隊伍「Montreal Maroons 」隊服。儘管當時還不太流行，但那一副太陽眼鏡最早在1920年代就可以買到。至於相機，很可能是早期罕見的柯達35（Kodak 35），這是一款攜帶型旅行相機，於1938年至1942年上市。

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