喝咖啡中50萬！台中名店節刺激消費　1張彩券2次兌獎

▲台中名店協會為刺激消費，舉辦1張彩券2次兌獎活動，結果有民眾喝了一杯咖啡就中了50萬元。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市45家商店組成的台中名店協會，為了刺激消費舉辦一張彩券2次中獎活動，民眾在指定店家消費，取得一張彩券，這張彩券一旦兌中統一發票頭獎後面的6個號碼，就有50萬元獎金，一次沒中，還有第2次，名店協會昨晚抽出50萬元得主，得主謝小姐才喝一杯咖啡而已，協會表示，這種共好共榮的合作理念，豐富了顧客的購物選擇，也為店家帶來更多商機。





台中市名店協會會長陳來表示，名店協會成立已有20年，今年推出百萬現金兌獎活動，民眾到指定店家消費，依各店家不同低消標準，取得1張彩券號碼，一旦核對統一發票頭獎號碼後6碼，可得50萬元，中5碼也有iPad等多項獎品。

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名店協會昨晚頒發兌中6碼的得主謝小姐，她在「KroXcoffee跨蒔咖啡」喝了一杯咖啡就中了，「我家油漆」和「國群皮件」的顧客也幸運兌中二獎iPad，這次沒中的民眾，可保留到9月25日開出的統一發票再核對；此外，店家也推出線上免費優惠商品券供民眾領取，優惠商品種類繁多，食衣住行育樂應有盡有，保證能找到心儀的商品。