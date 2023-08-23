賴清德：目標「2040年行人零死亡」　台灣文明進步象徵

▲賴清德周末率隊出席「還路於民大遊行」。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席賴清德周末率隊出席「還路於民大遊行」，據轉述，他今（23日）在中常會再度談及行人路權的議題，儘管有民眾致電中央黨部，建議可將「2040行人零死亡」的致詞由「目標」改為「願景」，但賴仍強調，要以「2040年行人零死亡」為目標，這是代表台灣文明進步的象徵，可從教育面、執法面逐步達成。

據轉述，賴清德今天下午主持中常會時，在身心障礙聯盟理事長牛暄文專案報告與會末分享民眾致電內容環節，數度提到有關行人路權的議題，其中，有民眾致電中央黨部，建議應考量「行人零死亡」很難達成，可將「目標」的措辭改為「支持行人零死亡的願景」。

不過，賴清德對此仍表示，「我們要以『2040年行人零死亡』為目標，這是代表台灣文明進步的象徵」，台灣有「0到6歲國家一起養」、「長照2.0」、「減免私立大專學雜費3.5萬」，未來還要推動「0到22歲國家來照顧」，除了這些社會安全網的部分，另外，再加上健保制度，讓台灣整個社會安全網更完整。

賴清德強調，現在要往保護行人安全的方向進行，目標雖然困難，但這是文明進步的一環，如果大家眾志成城，包括應用科技輔助，從教育面、執法面，提出新的制度，大家共同來合作，逐步在2040年達到目標。

賴清德指出，台灣不只有民主、自由、經濟的成就，過去台灣在社會安全制度的成就，幫助弱勢家庭、身心障礙者，可以在台灣這塊土地上立足生活，現在要接著在交通安全面向上進一步努力。

此外，賴清德在聽取牛暄文以「從身權法修法看身障平權」為題進行的專案報告後，發言指出，台灣身心障礙人口突破120萬，面對身心障礙朋友們的生活情境，應該同理也應該感同身受；這幾年來，政府推動長照2.0，擴大服務對象，讓所有年齡的失能身心障礙者被納入，並且增加預算經費，建置社區與機構的照顧服務，協助家屬就近找得到照顧服務；過去在2018年，也是在許多人的努力下，將手語納入國家語言，讓聽障者的平權更進一步。

賴清德表示，很感謝牛暄文帶來的寶貴意見，他會繼續傾聽，尤其是聽障者的資訊平權，一定會特別關注並強化。他補充，9月開始，他會逐步推出「國家希望工程的政見」，讓身心障礙者的權益能更完善、更被重視，期待「身心障礙聯盟」和民進黨一起打拼，讓身心障礙的朋友們，都能擁有更平等、更友善的生活環境。