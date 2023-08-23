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大陸 大陸焦點 特派現場

國中妹遭「同學父親」性侵懷孕！宿舍血崩產子　家人曝淒慘現況

▲▼雲南國中妹宿舍產子。（圖／紅星新聞）

▲雲南一名國中女生在宿舍產子。（圖／紅星新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸雲南鎮雄縣發生一起駭人聽聞的事件，一名時年15歲的國中少女被同學的父親多次性侵懷孕，在學校宿舍內產子。事後，該名少女輟學在家帶孩子，依靠當地政府的幫扶措施生活，而犯案男子被判處有期徒刑13年。

綜合陸媒報導，事情發生在雲南昭通市鎮雄縣，小梅（化名）2022年5月在學校宿舍內產子，家屬趕到醫院時她經歷產後大出血，成為一名母親。

相關判決書顯示，作案人蔡男是同學的父親，職位為當地無牌司機，小梅上學時經常搭乘其車輛。蔡男自2021年7月起多次性侵小梅，並威脅對方不要將受侵犯一事告訴他人，否則對小梅的名聲有影響。

▲▼雲南國中妹宿舍產子。（圖／紅星新聞）

▲小梅只能到外地帶小孩。（圖／紅星新聞）

由於覺得太丟臉，小梅不敢向任何人說起，怎料事後對方變本加厲，「後來我一直在學校，不敢回去。」她從沒想到會懷孕，直到肚子一天天大起來才發現，但也不知道該怎麼處理，又不敢告訴別人，「很害怕很無助。」

鎮雄縣人民法院2022年10月認定蔡男犯強姦罪判處有期徒刑13年。家屬心碎表示，小梅本來就是個乖乖女，沉默少言的，這事發生後，更不願意說話，成績也有所下降。

事發後，小梅便輟學在家帶孩子，家庭生活捉襟見肘，「現在就是她自己帶著孩子，別說村裡面了，就連我們縣上也回不去了。」

鎮雄縣政協相關工作人員稱，案發後曾給予小梅一定補助，幫助她和孩子渡過難關。小梅所在鄉鎮政府工作人員昨（22）日回應稱，針對小梅的幫扶措施仍在進行中。

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關鍵字：

同學父親宿舍產子

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