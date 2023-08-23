幼童騎滑步車過馬路遭擊落！當場嚇哭...駕駛+家長都可開罰

記者張君豪／台北報導

8月21日18時許，台北市南港區興中路44巷有1名孩童騎著滑板車行經人行穿越道時，遭到一輛汽車的擦撞，當場嚇哭；轄區警方指出，本案例汽車駕駛涉及駕車行近行人穿越道，但有行人穿越未暫停讓行人先行通過者，可依據道路交通管理處罰條例44條第2項規定，處新台幣1200元以上6千元以下罰鍰。

▲21日傍晚南港興中路發生幼童騎乘滑步車過馬路遭汽車撞倒事故。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

南港警方指出，幼童使用滑步車穿越車道，亦恐涉及違反道路交通管理條例78條1項4款規定：行人於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通，可處新台幣500元罰鍰，如當事行為人未滿14歲，則改處罰其法定代理人或監護人。

警方指表示，雖然網路有流傳該起幼兒過馬路遭汽車擦撞影像，但警方尚未接獲相關報案，建議民眾遇有類此行車事故，當下請立即撥打110通報警方到場處理，若先自行和解後，發現權益損失亦可事後聯繫警方補成案，並依據相關法規，查究雙方肇事責任。

南港分局呼籲，駕駛人行經行人穿越道應確實減速，注意有無行人欲通過路口，並禮讓先行，另幼兒滑步車並非交通工具，不得於道路使用，父母及家長攜幼童外出，應確實注意隨行保護，以避免交通事故發生。

【其他新聞】

►超級男蟲扮總行處長+VIP客戶 30銀行女業務被騙上床還刷爆卡

►王陽明慘了！開箱900萬BMW「忠孝東路飆90」警將調查 恐扣牌半年

►痛打逼吃屎虐殺船長 不倒會角頭柬國落網！台美柬攔市價9.5億K毒

