「假羊肉」流竄全台！　黑心商逼投訴人跑路

圖、文／CTWANT

羊肉溫補營養、四季皆宜，是許多老饕的最愛，近年卻有假羊肉流竄於市，大台北果菜市場攤商「重寧海鮮號」專售冷凍食品和火鍋料，更自稱為「海蚵專家」，多間團膳、熱炒和火鍋店都是老客戶，但該店販售的羊肉價格遠低於市價，二度送SGS台灣檢驗科技股份有限公司檢驗後，確認其「羊肉」不含任何羊肉成分，竟是用豬肉魚目混珠，假羊肉除讓正當肉商無法生存外，更讓許多在台穆斯林誤食而違反其教義，受害民眾難以計數。

▲大台北果菜市場攤商「重寧海鮮號」專售冷凍食品和火鍋料，其販售的羊肉價格遠低於市價，檢驗後竟是「賣羊頭掛豬肉」。（圖／CTWANT提供，下同）

上月20日上午，記者在投訴人阿國（化名）的帶領下來到大台北果菜市場，偽裝成顧客向重寧購買羊肉，並特別向店家指定要「便宜的」，在心照不宣的眼神下，店內員工立刻從冷凍庫拿出「羊肉」，還強調「羊肉」都是2斤包裝，價格為250元，看似平平無奇的交易卻暗藏玄機。

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記者取得羊肉後發現肉質散碎，聞起來更沒有任何羊肉該有的腥羶味，並立即連繫SGS，透過超商冷凍快遞將樣品送往SGS在高雄的實驗室，報告在本月4日出爐，確認送驗產品當中含豬肉成分。

為求謹慎，記者進行二度送驗，8月8日上午再次抵達重寧，當天該店生意興隆，記者停留的5分鐘內陸續有2組客人來進貨，且都指定購買羊肉，更大讚記者「識貨」、「懂得挑划算的」，可見重寧在業界價格實惠是公認的秘密。

第二次檢驗結果於18日出爐，當中再次驗出豬肉成分，卻未發現任何羊肉成分，證實這個名為羊肉的產品「很純」，竟是實打實的豬肉組成，而「掛羊頭賣豬肉」的不肖商人恐怕並非只有重寧。

「現在羊肉太貴了，大概半個台灣都在賣這種假的。」阿國表示，他在「賣肉界」打滾多年，台灣羊珍貴且稀少，只占市場約一成，主要還是仰賴進口，而近年由於國際間人力物力飆漲及中國買羊需求增加，進口羊價格從十多年前的每斤65元漲到如今的180元，肉商怨聲載道外，也讓平價熱炒和火鍋店叫苦連天。

阿國提到，為了「節約成本」，不肖業者用豬嘴邊肉蒙混成羊肉販售，由於兩者紋路相似，非專業人士難以分辨，且羊肉多半是以沙茶、孜然等辛香料調味，倘若再加上羊油輔佐，一般客人根本感覺不到差異，「假羊肉」的興起也逼得正當肉商無路可走。

▲ 假羊肉橫行也導致正當肉商無路可走，投訴人阿國（化名）賣肉十多年，如今只能關門大吉、暫避風頭。

「人家成本50元每斤賣120，我們成本140每斤賣180，光成本就比人家售價貴，怎麼拚得過？」阿國氣憤提到，羊肉並非多數民眾的家常菜，攤商銷量仰賴於各餐廳的「照顧」，便宜和良心之間，餐廳們往往會選擇前者，導致假羊肉越加橫行，正統肉商「開一天賠一天」只能關門大吉、暫避風頭。

「穆斯林朋友受害更深，他們吃到假羊肉都會崩潰大哭，覺得對不起他們的神。」阿國表示，許多穆斯林移工在各行各業為台灣努力奉獻，而他們教義明文規定不得食用豬肉，在台灣的飲食本就多有侷限，假羊肉更讓他們覺得處處陷阱，生活在「不知何時會犯戒」的恐懼中，希望主管機關能深入查緝，還給所有民眾安心吃飯的空間。

重寧海鮮號表示，對於販售肉品為假並不知情，且肉品並沒有特別便宜，上游廠商以每斤120元出售，他們則是以2斤250元的價格賣給客戶，當中只賺取微薄利潤，自己也是受害者，將會找上游廠商問清楚。

新北市衛生局則回應，現已接獲民眾陳情，將派員前往該市場之攤商查核，後續倘查有不實之情事，可依違反食品安全衛生管理法第28條第1項規定，處新臺幣4萬元以上400萬元以下之罰鍰。

▲SGS台灣檢驗科技股份有限公司檢驗後，確認「重寧」販售的羊肉驗出豬肉，卻未發現任何羊肉成分。

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