　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「假羊肉」流竄全台！　黑心商逼投訴人跑路

圖、文／CTWANT

羊肉溫補營養、四季皆宜，是許多老饕的最愛，近年卻有假羊肉流竄於市，大台北果菜市場攤商「重寧海鮮號」專售冷凍食品和火鍋料，更自稱為「海蚵專家」，多間團膳、熱炒和火鍋店都是老客戶，但該店販售的羊肉價格遠低於市價，二度送SGS台灣檢驗科技股份有限公司檢驗後，確認其「羊肉」不含任何羊肉成分，竟是用豬肉魚目混珠，假羊肉除讓正當肉商無法生存外，更讓許多在台穆斯林誤食而違反其教義，受害民眾難以計數。

大台北果菜市場攤商「重寧海鮮號」專售冷凍食品和火鍋料，其販售的羊肉價格遠低於市價，檢驗後竟是「賣羊頭掛豬肉」。（圖／本刊影音組）

大台北果菜市場攤商「重寧海鮮號」專售冷凍食品和火鍋料，其販售的羊肉價格遠低於市價，檢驗後竟是「賣羊頭掛豬肉」。（圖／CTWANT提供，下同）

上月20日上午，記者在投訴人阿國（化名）的帶領下來到大台北果菜市場，偽裝成顧客向重寧購買羊肉，並特別向店家指定要「便宜的」，在心照不宣的眼神下，店內員工立刻從冷凍庫拿出「羊肉」，還強調「羊肉」都是2斤包裝，價格為250元，看似平平無奇的交易卻暗藏玄機。

[廣告]請繼續往下閱讀...

記者取得羊肉後發現肉質散碎，聞起來更沒有任何羊肉該有的腥羶味，並立即連繫SGS，透過超商冷凍快遞將樣品送往SGS在高雄的實驗室，報告在本月4日出爐，確認送驗產品當中含豬肉成分。

為求謹慎，記者進行二度送驗，8月8日上午再次抵達重寧，當天該店生意興隆，記者停留的5分鐘內陸續有2組客人來進貨，且都指定購買羊肉，更大讚記者「識貨」、「懂得挑划算的」，可見重寧在業界價格實惠是公認的秘密。

第二次檢驗結果於18日出爐，當中再次驗出豬肉成分，卻未發現任何羊肉成分，證實這個名為羊肉的產品「很純」，竟是實打實的豬肉組成，而「掛羊頭賣豬肉」的不肖商人恐怕並非只有重寧。

「現在羊肉太貴了，大概半個台灣都在賣這種假的。」阿國表示，他在「賣肉界」打滾多年，台灣羊珍貴且稀少，只占市場約一成，主要還是仰賴進口，而近年由於國際間人力物力飆漲及中國買羊需求增加，進口羊價格從十多年前的每斤65元漲到如今的180元，肉商怨聲載道外，也讓平價熱炒和火鍋店叫苦連天。

阿國提到，為了「節約成本」，不肖業者用豬嘴邊肉蒙混成羊肉販售，由於兩者紋路相似，非專業人士難以分辨，且羊肉多半是以沙茶、孜然等辛香料調味，倘若再加上羊油輔佐，一般客人根本感覺不到差異，「假羊肉」的興起也逼得正當肉商無路可走。

 假羊肉橫行也導致正當肉商無路可走，投訴人阿國（化名）賣肉十多年，如今只能關門大吉、暫避風頭。（圖／黃鵬杰攝）

 假羊肉橫行也導致正當肉商無路可走，投訴人阿國（化名）賣肉十多年，如今只能關門大吉、暫避風頭。 

「人家成本50元每斤賣120，我們成本140每斤賣180，光成本就比人家售價貴，怎麼拚得過？」阿國氣憤提到，羊肉並非多數民眾的家常菜，攤商銷量仰賴於各餐廳的「照顧」，便宜和良心之間，餐廳們往往會選擇前者，導致假羊肉越加橫行，正統肉商「開一天賠一天」只能關門大吉、暫避風頭。

「穆斯林朋友受害更深，他們吃到假羊肉都會崩潰大哭，覺得對不起他們的神。」阿國表示，許多穆斯林移工在各行各業為台灣努力奉獻，而他們教義明文規定不得食用豬肉，在台灣的飲食本就多有侷限，假羊肉更讓他們覺得處處陷阱，生活在「不知何時會犯戒」的恐懼中，希望主管機關能深入查緝，還給所有民眾安心吃飯的空間。

重寧海鮮號表示，對於販售肉品為假並不知情，且肉品並沒有特別便宜，上游廠商以每斤120元出售，他們則是以2斤250元的價格賣給客戶，當中只賺取微薄利潤，自己也是受害者，將會找上游廠商問清楚。

新北市衛生局則回應，現已接獲民眾陳情，將派員前往該市場之攤商查核，後續倘查有不實之情事，可依違反食品安全衛生管理法第28條第1項規定，處新臺幣4萬元以上400萬元以下之罰鍰。

SGS台灣檢驗科技股份有限公司檢驗後，確認「重寧」販售的羊肉驗出豬肉，卻未發現任何羊肉成分。（圖／翻攝畫面）

▲SGS台灣檢驗科技股份有限公司檢驗後，確認「重寧」販售的羊肉驗出豬肉，卻未發現任何羊肉成分。

延伸閱讀
假羊肉竄台2／消基會都找不到的美豬在這裡　業者：被拿去做成羊肉
CEO老學長挺大同1／超硬背景「校友治校」　盧明光帶頭募5億拚「公立收費」
美夢成真1／3年前示愛春風！直擊陳怡叡Yuri專車接送下台中煲愛

ET快訊
王陽明、蔡詩芸「破億身家」起底　昔曬愛5金句曝光
快訊／明霸克露橋又斷！　高雄桃源3里今停班課
「假的，眼睛業障重」海濤法師傳為財色被掃出門　爭40億資產
玖壹壹春風爆熱戀「最正啦啦隊女神」　專車接回家直擊
王陽明爆離婚倒數！　分居蔡詩芸導火線曝光
50萬粉火辣女星認酒駕：我後悔不已！　道歉還原過程
今處暑！午後雨擴全台　颱風可能發展時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

檔車男給妹子戴這款安全帽　網紅讚「是真愛」！釣出當事人回應

百萬YTR捕獲超凶日本山道妹子　想來台跑一圈

快訊／明霸克露橋又斷！　高雄桃源3里今停班課

「假羊肉」流竄全台！　黑心商逼投訴人跑路

颱風活躍期要來了　2可能生成熱點曝

男孩醫院角落大哭　美女醫「我可牽你手嗎」救一命

《山道猴子》女友原型是女優？　網友曝「番號」朝聖：外拍到日本

「假的，眼睛業障重」海濤法師傳為財色被掃出門　爭40億資產

好市多麵粉驚現蠕動肥蟲　反應也沒用！會員崩潰：已經幾個人遇到

今「處暑」沖2生肖！6禁忌曝　一招發財發到爆

李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞

外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

練習完美拿土耳其冰淇淋　老闆正經給出她定格傻眼

逆轉！男領10萬竟有59張假鈔　女友認掉包：想買名牌不敢講

15KG胖柴犬「聽見打雷聲」　嚇到趴媽背上：保護偶QQ

7旬婦疑闖紅燈被撞飛　重摔頭顱骨折送醫亡

50歲黃立成爆帶19歲嫩模回家！　女方PO運動片在他豪宅

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

檔車男給妹子戴這款安全帽　網紅讚「是真愛」！釣出當事人回應

百萬YTR捕獲超凶日本山道妹子　想來台跑一圈

快訊／明霸克露橋又斷！　高雄桃源3里今停班課

「假羊肉」流竄全台！　黑心商逼投訴人跑路

颱風活躍期要來了　2可能生成熱點曝

男孩醫院角落大哭　美女醫「我可牽你手嗎」救一命

《山道猴子》女友原型是女優？　網友曝「番號」朝聖：外拍到日本

「假的，眼睛業障重」海濤法師傳為財色被掃出門　爭40億資產

好市多麵粉驚現蠕動肥蟲　反應也沒用！會員崩潰：已經幾個人遇到

今「處暑」沖2生肖！6禁忌曝　一招發財發到爆

曾之喬仙氣長髮有秘訣　特搜「女神鬆柔髮」口碑品推薦

檔車男給妹子戴這款安全帽　網紅讚「是真愛」！釣出當事人回應

蔡詩芸媽媽把外孫女「富著養」！　超狂背景被起底…氣場壓王陽明

美牙醫非洲狩獵行竟獵殺妻子！　詐領1.2億元理賠

百萬YTR捕獲超凶日本山道妹子　想來台跑一圈

快訊／明霸克露橋又斷！　高雄桃源3里今停班課

起底王陽明、蔡詩芸破億身家！　昔曬愛5金句：我的完整是因為有妳

智慧製造設備商聯策科技核准上市　預計於第4季掛牌

「假羊肉」流竄全台！　黑心商逼投訴人跑路

王陽明4月才放閃老婆！聚會被直擊「各走各的」蔡詩芸獨自回娘家

勇青蛙半個身體被吃掉　「雙腳卡門框」纏鬥樹蛇

生活熱門新聞

她用1體位被撞到想吐！老公卻喊：A片都這樣演

S2O Taiwan狂搖屁股！一線天比基尼妹找到了

「處暑」6生肖有極強好運

超流行「1穿搭」讓妹子集體崩潰：脫到剩內衣

今處暑！午後雨擴全台　颱風可能發展時間曝

館長直播喊話　願下跪求郭柯侯合作

妹子摔下車　機車猴連噴10秒髒話

萬用行動電源爆炸！她燒燙傷：差點沒命

長瀨昆妮穿死庫水　抬腿辣翻7千人

4星座「戀愛腦」智商歸零

捐血送龍蝦！捐500c.c.直接送2隻

不是第1則災情文！網曝「萬能充」狀況超多

廁所隔壁間「傳勁爆聲音」　她一聽內容嚇壞

不怕七夕禁忌！他衝刺一半「突傳機械女聲」　結局神展開

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

她用1體位被撞到想吐！老公卻喊：A片都這樣演

謝京穎「破尺度解放超兇上圍」

王陽明遭爆離婚倒數！　7年婚變蔡詩芸

S2O Taiwan狂搖屁股！一線天比基尼妹找到了

「處暑」6生肖有極強好運

富豪婚禮自爆被綠　酸新娘淫亂多人

領10萬竟有59張假鈔！銀行遭冤枉　合庫回應了

超流行「1穿搭」讓妹子集體崩潰：脫到剩內衣

「這年出生者」限時喝免費手搖飲

BMW逆向輾撞4騎士！駕駛是前議員辦公室主任

收台積電面邀　頂大哥見職位臉綠！內行：認命吧

50萬女星認酒駕：我後悔不已！　「有叫代駕卻投機」道歉

今處暑！午後雨擴全台　颱風可能發展時間曝

即／柬埔寨「台籍販毒男」被劫後金邊落網

七夕愛愛後「必做1事」！醫：差很多

更多

最夯影音

更多
李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞

李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞
外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

練習完美拿土耳其冰淇淋　老闆正經給出她定格傻眼

練習完美拿土耳其冰淇淋　老闆正經給出她定格傻眼

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面