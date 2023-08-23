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今處暑！午後雨擴全台　颱風可能發展時間曝

▲▼天氣,下雨,豪大雨,暴雨,颱風。（圖／記者周宸亘攝）

▲午後注意雷陣雨。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳俊宏／台北報導

午後雨擴全台！今天（23日）是24節氣的「處暑」，氣象專家吳德榮表示，今日至下周二午後近山區有局部雷陣雨，不排除有局部大雷雨伴隨劇烈天氣。中央氣象局預報員曾昭誠則說，這周看來不會有颱風發展，下周再來看。

曾昭誠接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天到周五各地多雲到晴，午後有雷陣雨，其中山區可能到大雨等級，而今天、周四清晨雲林以南沿海可能有零星降雨；周六到下周二天氣差不多，此外，東半部有零星降雨。

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（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

至於近期是否可能有颱風發展，曾昭誠說，這周看起來不會有，下周再來看；另外，位於菲律賓東北方海面的擾動發展條件沒那麼好，得持續觀察。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今日至下周二水氣少，天氣晴熱，但太平洋高壓偏弱，大氣不穩定，午後近山區有局部雷陣雨，不排除有局部大雷雨伴隨劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨）的機率，應持續注意平地的急雨積水，山區的落石、坍方。

吳德榮表示，最新地面分析圖及歐洲模式下周一20時模擬顯示，未來一周太平洋高壓偏弱，從東亞向東延伸至菲律賓東方海面，為季風低壓環流所籠罩，其中有多個熱帶擾動醞釀，日本南方海面的第1個擾動沒有發展，第2個擾動在菲律賓東方海面。

吳德榮分析，下周一第2個擾動仍在菲律賓東方海面調整，第3個擾動則呂宋島東方及台灣東南方海面打轉後，下周一接近巴士海峽，但各國模式之間存在不小差異，需再觀察。

▼吳德榮說，最新地面分析圖（下圖左）顯示，今日第1個擾動在日本南方海面沒有發展，第2個擾動在菲律賓東方海面，第3個擾動則呂宋島東方及台灣東南方海面打轉醞釀；最新歐洲模式模擬（下圖右）顯示，第2個擾動下周一仍在菲東海面醞釀調整，第3個擾動則在呂宋島東北方，接近巴士海峽。（圖／翻攝「三立準氣象.老大洩天機」）

（圖／翻攝「三立準氣象.老大洩天機」）

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