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專家示警「低壓頗有架式」發展機率增！不排除成颱可能　對台影響曝

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▲明日各地午後仍有雷陣雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

未來一周各地午後防範雷陣雨，山區要留意大雨發生，周六以後東半部降雨機率提高，可能有零星短暫陣雨。另在菲律賓東北側海面的低壓持續發展中，近兩日滯留原地，美國已將其升級為熱帶擾動91W，最新預測顯示該系統可能有所發展，並緩慢西移，有機會導致台灣午後對流增加。

氣象局預報員陳姵安表示，周五以前各地都是多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，山區要留意大雨，明後天午後對流發展可能延續到晚上，另清晨到上午雲林以南沿海地區有零星短暫陣雨。

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周六改吹東風，迎風面的東半部有零星短暫陣雨，西半部仍是多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨，類似天氣將持續到下周二。至於每天的大雷雨範圍，則要視當日對流發展情況而定。

臉書粉專「觀氣象看天氣」貼文指出，「菲律賓東北側海面低壓頗有架式，此低壓最近兩天幾乎滯留原地，美方稍早也將其編號為91W，原本模式多認為，此低壓受限於太平洋高壓，有逐漸消散的跡象，但根據最新預測，部分模式系集提高了它發展的可能，又此低壓所處環境佳，加上有高空反氣旋的加持，未來將緩慢西北移，可能使台灣山區午後對流稍微增加，若發展超出預期，對台的影響情況又不同了」。

▲菲律賓東北側海面低壓發展中。（圖／翻攝自Facebook／觀氣象看天氣）

▲菲律賓東北側海面低壓發展中。（圖／翻攝自Facebook／觀氣象看天氣）

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