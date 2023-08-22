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闖紅燈行人vs.超速騎士　車禍刑民事一起告！判決結果出爐

▲▼台北地方法院外觀。台北地院外觀。北院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

▲闖紅燈行人vs.超速騎士，法院判決出爐。（圖／記者黃哲民攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台北市一位李姓男子步行通過萬華區中華路1段、開封街2段路口時，無視行人號誌紅燈直接闖越馬路，遭到閃避不及的劉姓騎士高速撞擊，事後被劉姓騎士提告並求償53萬多元。台北地院15日審理此案，認為李男雖然違規在先，但劉男超速也有事故一半責任，審酌後判處李男須賠償劉男26萬9千元。

根據判決書指出，李男2021年3月4日步行通過萬華區中華路1段、開封街2段路口時時，未注意行人號誌顯示為紅燈，貿然步行闖紅燈穿越中華路，導致正在通過路口的劉男騎士閃避不及撞上，兩人連人帶身一起重摔地，路人見狀紛紛幫忙報警求救。

劉男送醫後，有頭部外傷併蜘蛛膜下腔出血與硬腦膜下出血、顏面骨骨折、右鎖骨骨折、左肩胛骨骨折等傷害，事後在刑事部分提告李男過失傷害罪，民事部分請求53萬多元賠償。

民事部份，台北地院15日審理此案，認為李男不依號誌指示穿越道路是肇事主因，但劉男騎車也有超速違規，事故雙方應各負一半責任，審酌後判處李男須賠償劉男26萬9千元。

刑事部分，台北地院2022年8月已宣布判決，依過失傷害罪判處李男3個月徒刑，得易科罰金9萬元，全案定讞。

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