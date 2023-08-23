傳林飛帆將任月薪11萬副執行長　台灣民主基金會回應了

▲林飛帆傳將接任台灣民主基金會副執行長。（圖／記者周宸亘攝）

記者柯沛辰／綜合報導

民進黨前副祕書長林飛帆傳將接任台灣民主基金會副執行長，月薪可能達11萬多元。對此，民主基金會表示，目前尚未正式約詢相關人事，但林飛帆以董事身分對會務多所幫助，也致力推動台灣民主，人權的國際合作。

黃揚明透露，台灣民主基金會現任董事長為立法院長游錫堃，外交部長吳釗燮、總統府祕書長林佳龍為當然董事，林飛帆則是該基金會民進黨推薦董事，又傳出近期將出任民主基金會副執行長，若消息屬實，將成為該基金會最年輕的專任副執行長。

黃揚明指出，根據台灣民主基金會今年度預算書，專任副執行長員額1人，全年薪資編列137萬元，平均月薪11萬餘元，獎金22.2萬元，約2個月薪資，另外還有退撫與保險21.1萬元，總計國庫支出180.3萬元。

黃揚明引述綠營內部訊息指出，林飛帆接任台灣民主基金會副執行長，是高層屬意人選，由於民主基金會長期支持國際民主、人權運動，林也有高度意願。

民主基金會說明，林飛帆是民主基金會董事，對於相關會務多所幫助，也致力推動台灣民主，人權的國際合作。有關媒體所稱人事，目前並未有正式約詢，而基金會若有人事調整，循例將會在定案後公布。