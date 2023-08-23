ET民調／體驗新風潮！8成民眾玩過農業旅遊　水果類奪Top1熱門類別

消費中心／綜合報導

近年來，體驗型活動在台灣蓬勃發展，備受矚目與歡迎。台灣不僅保留了傳統農耕文化，更將種稻、採地瓜、摘菜等農業活動巧妙轉化為獨具魅力的旅遊行程。這些特色農業旅遊場域不僅單一地著重於農業，更結合了飲食、教育以及娛樂等多元活動，吸引全齡族群參與。民眾去農場時在意豐富度、安全性之外，也很注重是否取得相關認證，《ETtoday民調雲》公布對「特色農業旅遊場域認證」了解度最新調查結果，其中發現有近8成的民眾從事過農業旅遊，尤其是親子族群曾經參加過這類活動的比例最高！

現代人追求多元教育，農場旅遊融合學習與娛樂，深受親子客群的喜愛。在選擇農業旅遊時，民眾傾向追求更貼近自然，真實體驗純樸生活的機會，從中理解永續農業的重要性以及食農教育等觀念，而具有「特色農業旅遊場域認證」的旅遊地點成為民眾首選。

「特色農業旅遊場域認證」制度以農業特色為核心，是一個旨在評鑑旅遊品質的標準。認證的範疇十分廣泛，包括了茶葉、稻米、花卉、水果、蔬菜、漁撈養殖、畜牧等18個不同的類別。獲得「特色農業旅遊場域認證」的農業相關業者，能夠提供深入的體驗和豐富的文化內涵，讓旅客以更具意義的方式探索當地。

特色農業旅遊場域認證的推動，逐步提升了農業旅遊場域的品質。對於大眾是否已對特色農業旅遊場域認證有足夠的了解，近期的民意調查顯示，有35%的受訪者已經熟悉「特色農業旅遊場域認證」，資訊主要來自於電視節目、報章雜誌和網路報導等媒體。

在已瞭解特色農業旅遊認證的受訪者中，約45%的人對於認證的功能有一定的了解。這不僅體現在認證的優化作用，有助於提升農業業者在各個層面的品質，更在於認證的公正性，為遊客提供了客觀的評價指標。這也讓遊客在休閒旅遊選擇時更加明確，能夠挑選到品質豐富且安心的台灣休閒農業體驗。

民意調查的另一結果顯示，在觀看特色農業旅遊認證影片後，高達95%的受訪者對於認證的代表意義與功能有了深入的了解，相較於觀看前，了解程度提升了40%。值得特別強調的是，透過特色農業旅遊認證的指標，受訪者能夠更加準確地辨識業者所提供的相關服務品質。此外，許多受訪者表示，他們會將此認證作為旅遊選擇的參考依據，認為這不僅讓旅遊更為豐富，也有助於推動台灣農業旅遊朝著更加特色和永續的方向發展。

常見的休閒農場、觀光果園、試驗林場、養殖魚場、風景花園和鄉村民宿等，都被歸在「特色農業旅遊場域」的類型中，而取得認證即是有品質、有保障、又安心的農業旅遊景點。

在多元豐富的農業旅遊選擇中，民眾比較喜歡哪一種類型？根據民調資料，大多數人在選擇農業旅遊時主要考慮品嚐美食和親近自然，而在各種選擇中，最受歡迎的是水果活動，像是採摘水果、做果醬、榨果汁等等，這種適合不同年齡一起參加的活動排名第一。而對於熱愛咖啡的台灣人來說，相關的咖啡豆加工和沖泡體驗則名列第二。至於花卉活動，因為能帶來心情的愉悅和美好感受，也名列民眾喜好的第三名。

此外，民調顯示民眾對於「特色農業旅遊場域認證」的相關知識非常瞭解。大部分受訪者知道「特色農業旅遊場域認證」的簡稱是特色農遊認證（SAS），而且這次超紅的農遊吉祥物「鷺小白」，已經成為大家心中的農業旅遊達人，帶著我們重新發現鄉村的美好。

熱愛旅遊的你，可以在台灣休閒農業發展協會中查到有「特色農業旅遊場域認證」的相關農遊場域，並可以一覽農場介紹，為每次的家庭出遊、親子同歡選擇不同的玩法，用最接地氣的方式玩台灣！