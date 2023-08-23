　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

ET民調／體驗新風潮！8成民眾玩過農業旅遊　水果類奪Top1熱門類別

▲▼特色農業旅遊認證,ET民調,永續。（圖／資料照）

消費中心／綜合報導

近年來，體驗型活動在台灣蓬勃發展，備受矚目與歡迎。台灣不僅保留了傳統農耕文化，更將種稻、採地瓜、摘菜等農業活動巧妙轉化為獨具魅力的旅遊行程。這些特色農業旅遊場域不僅單一地著重於農業，更結合了飲食、教育以及娛樂等多元活動，吸引全齡族群參與。民眾去農場時在意豐富度、安全性之外，也很注重是否取得相關認證，《ETtoday民調雲》公布對「特色農業旅遊場域認證」了解度最新調查結果，其中發現有近8成的民眾從事過農業旅遊，尤其是親子族群曾經參加過這類活動的比例最高！

▲▼特色農業旅遊認證,ET民調,永續。（圖／資料照）

現代人追求多元教育，農場旅遊融合學習與娛樂，深受親子客群的喜愛。在選擇農業旅遊時，民眾傾向追求更貼近自然，真實體驗純樸生活的機會，從中理解永續農業的重要性以及食農教育等觀念，而具有「特色農業旅遊場域認證」的旅遊地點成為民眾首選。

「特色農業旅遊場域認證」制度以農業特色為核心，是一個旨在評鑑旅遊品質的標準。認證的範疇十分廣泛，包括了茶葉、稻米、花卉、水果、蔬菜、漁撈養殖、畜牧等18個不同的類別。獲得「特色農業旅遊場域認證」的農業相關業者，能夠提供深入的體驗和豐富的文化內涵，讓旅客以更具意義的方式探索當地。

▲▼特色農業旅遊認證,ET民調,永續。（圖／資料照）

特色農業旅遊場域認證的推動，逐步提升了農業旅遊場域的品質。對於大眾是否已對特色農業旅遊場域認證有足夠的了解，近期的民意調查顯示，有35%的受訪者已經熟悉「特色農業旅遊場域認證」，資訊主要來自於電視節目、報章雜誌和網路報導等媒體。

在已瞭解特色農業旅遊認證的受訪者中，約45%的人對於認證的功能有一定的了解。這不僅體現在認證的優化作用，有助於提升農業業者在各個層面的品質，更在於認證的公正性，為遊客提供了客觀的評價指標。這也讓遊客在休閒旅遊選擇時更加明確，能夠挑選到品質豐富且安心的台灣休閒農業體驗。

民意調查的另一結果顯示，在觀看特色農業旅遊認證影片後，高達95%的受訪者對於認證的代表意義與功能有了深入的了解，相較於觀看前，了解程度提升了40%。值得特別強調的是，透過特色農業旅遊認證的指標，受訪者能夠更加準確地辨識業者所提供的相關服務品質。此外，許多受訪者表示，他們會將此認證作為旅遊選擇的參考依據，認為這不僅讓旅遊更為豐富，也有助於推動台灣農業旅遊朝著更加特色和永續的方向發展。

▲▼特色農業旅遊認證,ET民調,永續。（圖／資料照）

▲▼特色農業旅遊認證,ET民調,永續。（圖／資料照）

常見的休閒農場、觀光果園、試驗林場、養殖魚場、風景花園和鄉村民宿等，都被歸在「特色農業旅遊場域」的類型中，而取得認證即是有品質、有保障、又安心的農業旅遊景點。

在多元豐富的農業旅遊選擇中，民眾比較喜歡哪一種類型？根據民調資料，大多數人在選擇農業旅遊時主要考慮品嚐美食和親近自然，而在各種選擇中，最受歡迎的是水果活動，像是採摘水果、做果醬、榨果汁等等，這種適合不同年齡一起參加的活動排名第一。而對於熱愛咖啡的台灣人來說，相關的咖啡豆加工和沖泡體驗則名列第二。至於花卉活動，因為能帶來心情的愉悅和美好感受，也名列民眾喜好的第三名。

此外，民調顯示民眾對於「特色農業旅遊場域認證」的相關知識非常瞭解。大部分受訪者知道「特色農業旅遊場域認證」的簡稱是特色農遊認證（SAS），而且這次超紅的農遊吉祥物「鷺小白」，已經成為大家心中的農業旅遊達人，帶著我們重新發現鄉村的美好。

▲▼特色農業旅遊認證,ET民調,永續。（圖／資料照）

熱愛旅遊的你，可以在台灣休閒農業發展協會中查到有「特色農業旅遊場域認證」的相關農遊場域，並可以一覽農場介紹，為每次的家庭出遊、親子同歡選擇不同的玩法，用最接地氣的方式玩台灣！

ET快訊
終於等到！超商咖啡「買1送1」　美式、拿鐵都有
許常德陪陳盈潔入監　曝她最大心願
「暗黑版潤娥」現身信義區！　只穿內衣逛街
Yuri爆密戀過羽球國手王齊麟！開保時捷送她回家…經紀人回應
快訊／陳盈潔出現了！　報到入監囚3年2月
蔡詩芸媽媽「背景超狂」富養外孫女　氣場輾壓王陽明

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

逛「農遊超市」挑特色農遊認證場域　解鎖上百種農遊創新玩法

最新成颱機率5成↑　預估路徑曝

ET民調／體驗新風潮！8成民眾玩過農業旅遊　水果類奪Top1熱門類別

20歲男肚子痛看診！竟驗出血癌　媽媽哭了

海濤法師為「在家女弟子」違戒律被趕出門　照片曝光

檔車男給妹子戴這款安全帽　網紅讚「是真愛」！釣出當事人回應

百萬YTR捕獲超凶日本山道妹子　想來台跑一圈

快訊／明霸克露橋又斷！　高雄桃源3里今停班課

「假羊肉」流竄全台！　黑心商逼投訴人跑路

颱風活躍期要來了　2可能生成熱點曝

李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞

外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

逆轉！男領10萬竟有59張假鈔　女友認掉包：想買名牌不敢講

練習完美拿土耳其冰淇淋　老闆正經給出她定格傻眼

15KG胖柴犬「聽見打雷聲」　嚇到趴媽背上：保護偶QQ

50歲黃立成爆帶19歲嫩模回家！　女方PO運動片在他豪宅

7旬婦疑闖紅燈被撞飛　重摔頭顱骨折送醫亡

最新成颱機率5成↑　預估路徑曝

ET民調／體驗新風潮！8成民眾玩過農業旅遊　水果類奪Top1熱門類別

20歲男肚子痛看診！竟驗出血癌　媽媽哭了

海濤法師為「在家女弟子」違戒律被趕出門　照片曝光

檔車男給妹子戴這款安全帽　網紅讚「是真愛」！釣出當事人回應

百萬YTR捕獲超凶日本山道妹子　想來台跑一圈

快訊／明霸克露橋又斷！　高雄桃源3里今停班課

「假羊肉」流竄全台！　黑心商逼投訴人跑路

颱風活躍期要來了　2可能生成熱點曝

男孩醫院角落大哭　美女醫「我可牽你手嗎」救一命

期交所25周年慶　現身紐約時代廣場Nasdaq電視牆

漢翔董座樂觀營收「沒有天花板」　股價一度漲停

只有今天！　手搖飲「指定飲品買1送1」要搶喝

選一張最有感應的卡牌　超準測驗抓出你的人格缺點

福原愛告上高院！　遭指「用苦肉計」打擊江宏傑…1舉動下場慘

侯友宜金門參拜城隍！　盼降低兩岸衝突：國家安全我有責任守護

萬那杜政治危機！美中競爭激烈　南太平洋多國考慮宣布中立

賴清德菱傳媒民調40.99%領先！　柯文哲連兩個月下滑、侯友宜緩升中

「神鱒」楚奧特休養7週回歸　手痠痛仍決定復出：感覺到迫切性

金門農地驚見300名學生無酬當屍體　重現「古寧頭戰場」殘酷死狀

帝爺公蛇離去未留龍衣　天受宮突現巨型蛇頭蛾

生活熱門新聞

她用1體位被撞到想吐！老公卻喊：A片都這樣演

S2O Taiwan狂搖屁股！一線天比基尼妹找到了

館長直播喊話　願下跪求郭柯侯合作

《山道猴子》爆紅到大陸！　男主角經典上衣卻被換了

「處暑」6生肖有極強好運

超流行「1穿搭」讓妹子集體崩潰：脫到剩內衣

妹子摔下車　機車猴連噴10秒髒話

今處暑！午後雨擴全台　颱風可能發展時間曝

檔車男給妹子戴這款安全帽　網紅讚「是真愛」

海濤法師傳為財色被掃出門　爭40億資產

長瀨昆妮穿死庫水　抬腿辣翻7千人

萬用行動電源爆炸！她燒燙傷：差點沒命

捐血送龍蝦！捐500c.c.直接送2隻

4星座「戀愛腦」智商歸零

更多熱門

相關新聞

ET民調解析》破郭攘柯　侯友宜「決戰賴」

ET民調解析》破郭攘柯　侯友宜「決戰賴」

侯友宜若要在民調支持度中穩健且大幅度的超越柯文哲，首先一定得釐清與和郭台銘的關係，或是考慮儘速與郭攤牌，侯的民調支持度才可能有感起飛，畢竟「先破郭、再攘柯」，才有機會「決戰賴」，這個大戰略若能確定，侯的民調支持度才能有感上升。

少年航海王在台南　暑假不出國也能「玩」出成就感

少年航海王在台南　暑假不出國也能「玩」出成就感

智慧製造線上展搶先看　今年紡織展主題：機能、永續、智慧

智慧製造線上展搶先看　今年紡織展主題：機能、永續、智慧

警訊！全球逾2.32億名兒童營養不良

警訊！全球逾2.32億名兒童營養不良

空污不只影響呼吸道　英研究：恐與失智症有關

空污不只影響呼吸道　英研究：恐與失智症有關

關鍵字：

特色農業旅遊認證ET民調永續

讀者迴響

熱門新聞

王陽明遭爆離婚倒數！　7年婚變蔡詩芸

玖壹壹春風爆熱戀「最正啦啦隊女神」

她用1體位被撞到想吐！老公卻喊：A片都這樣演

謝京穎「破尺度解放超兇上圍」

S2O Taiwan狂搖屁股！一線天比基尼妹找到了

館長直播喊話　願下跪求郭柯侯合作

《山道猴子》爆紅到大陸！　男主角經典上衣卻被換了

富豪婚禮自爆被綠　酸新娘淫亂多人

「處暑」6生肖有極強好運

2飲料當水喝　他被迫截肢保命

領10萬竟有59張假鈔！銀行遭冤枉　合庫回應了

超流行「1穿搭」讓妹子集體崩潰：脫到剩內衣

「這年出生者」限時喝免費手搖飲

收台積電面邀　頂大哥見職位臉綠！內行：認命吧

校車撞騎士拒停　讓後輪再輾一次

更多

最夯影音

更多
李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞

李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞
外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面