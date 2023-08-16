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只想戀愛不想結婚！「最恐婚」TOP3星座

▲▼結婚。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲你想結婚嗎？還是只想談戀愛就好。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

生活中心／綜合報導

你想結婚嗎？現在只想戀愛不想結婚的人越來越多，對於他們來說「結婚」這件事，恐懼大於期待，科技紫微網整理出「最恐婚」TOP3星座，快看看自己的另一半有沒有上榜！

雙子座

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大家都覺得雙子座很會聊天、擅長社交，應該是很適合結婚的對象，但其實雙子座是十二星座裡裡，最難停下腳步的一群人，他們不會想安穩地過日子，因為這個世界有趣的事太多了，若是結婚的話，就得要犧牲自己很多自由和空間，而且還要必須承擔責任，這對雙子而言太可怕了他們不喜歡被束縛，也害怕做出承諾，「結婚」對雙子來說，是很沉重的壓力。

處女座

要求完美的處女座，要找到一個滿意的結婚對象，實在是難上加難，在他們心中，把戀愛跟結婚分得很清楚，知道哪些人只適合談戀愛不適合結婚，處女座其實很不喜歡處理人際關係，他們也清楚知道，結婚要面對的不僅僅是對方，而是兩個家庭，光想到這點，他們就覺得很心累，所以談談戀愛可以，但是說到結婚，他們總是會避而不談。

射手座

天生喜歡自由的射手座，「結婚」對他們而言就是最大的枷鎖，因為比起責任，他們更在乎的是自己的感受，他們希望自己有隨時都能抽身的權利，但是結婚沒辦法，是需要長久經營的，對他們來說，愛就是愛，不需要一張結婚證書來為自己的愛情買保險，如果可以的話，他們願意談一輩子的戀愛，但是不要結婚。

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