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檢警調廉移總統立委選舉查察座談　蔡清祥：檢舉賭盤最高獎金5百萬

▲最高檢察署22日於警政署召開總統立委查察座談會 。（圖／最高檢察署提供，下同）

▲最高檢察署22日於警政署召開總統立委查察座談會 。（圖／最高檢察署提供，下同）

記者陳崑福／台北報導　

最高檢察署今（22）日於內政部警政署召開「113年第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉檢警調廉移高層首長選舉查察座談會」，邀集全國檢、警、調、廉、移各機關首長共150餘人，齊聚一堂，針對113年選舉查察工作，凝聚共識，完成整備，齊心協力完成113年中央公職人員選舉查察工作。

▲最高檢察署22日於警政署召開總統立委查察座談會 。（圖／最高檢察署提供，下同）

▲最高檢察署22日於警政署召開總統立委查察座談會 。（圖／最高檢察署提供，下同）

▲最高檢察署22日於警政署召開總統立委查察座談會 。（圖／最高檢察署提供，下同）

法務部長蔡清祥部長會中致詞時做了6點工作指示：

一、 組織面：以地檢署為選舉查察核心，由檢察長負責統合所有執法同仁，提早部署並迅速反應。
二、 法規面：選舉賭盤、深偽之規範及刑責加重均已完成修法。另選舉案件檢舉獎金均已大幅提高，選舉（網路）賭盤之檢舉獎金提高至新臺幣500萬元；檢舉境外勢力藉由財物、不正利益介入選舉，因而被查獲，且情節重大，最高給予2,000萬元獎金。
三、 查緝面：以採取積極主動精神向上溯源，清查資金來源，追查幕後金主。
四、 科技面：善用各地檢署成立之科技偵查指揮中心及數位採證中心，進行有效偵查。
五、 訴訟面：積極蒐證適時提起當選無效之訴。
六、 宣傳面：「嚴辦就是最好的宣傳」。在不違反偵查不公開原則下，展現選舉查察團隊執法決心，達到嚇阻不法效果。

檢察總長邢泰釗致詞表示，檢、警、調、廉、移各機關應「行政中立」、「程序正義」、「妥適偵查」；而選舉查察有4項工作重點:
（一）選舉（網路）賭盤：鼓勵檢舉，迅速查辦，依法羈押。
（二）境外勢力介入選舉：就非法金流的供應端加強查緝。
（三）生成式AI或深度偽造：立即澄清，迅速下架，溯源追查主嫌。
（四）當選無效之訴：依據最高檢察署頒發「提起當選無效之訴參考指引」，視具體事證，判斷是否提起當選無效之訴。

邢總長強調，「查賄不是為了績效，是要給有熱情的政治人物乾淨的選舉環境，杜絕買票人參政的可能，讓人民感受我們查賄的積極態度。」「態度」就是關鍵，維護選舉公正是司法人員責無旁貸的職責，要確保在臺灣民主選舉中，發揮影響力、做出決策的，是臺灣人民，臺灣人民在不受外界不正當手段干擾下，自由意志行使投票權。

最高檢察署呼籲，選舉案件檢舉獎金均已大幅提高，選舉（網路）賭盤之檢舉獎金提高至新臺幣500萬元；檢舉境外勢力藉由財物、不正利益介入選舉，因而被查獲，且情節重大，最高給予2,000萬元獎金，且執法機關絕對做好檢舉人之身分保密，鼓勵民眾踴躍檢舉，共同營造一個乾淨的選舉環境。

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