美國簽對華投資禁令　華爾街日報：中國反擊手段和意願有限

▲中美「兩隻大象」鬥爭全球緊繃。（示意圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

美國日前簽署關於「對華投資限制」的行政命令，中國表示嚴重關切，將保留採取措施的權利。《華爾街日報》引述分析人士說法稱，中國不太可能予以「以牙還牙」的反擊，這是因為北京在這方面猛力回擊的能力和意願都有限。

報導指出，美國科技公司對中國投資的依賴程度，遠不及中國科技公司對美國資本的依賴程度。分析人士指出，由於宏觀經濟形勢惡化、投資者信心的下降，中國政府不太願意升級與美國的經濟對峙；政治層面上，北京也在尋求維持與華盛頓外交持續解凍的局面。

中國大陸7月對鎵和鍺設定了出口限制，美國和專家稱這兩種礦物是生產半導體、飛彈系統和太陽能電池的關鍵。專家們認為，中國政府此舉是報復美國旨在遏制中國高科技產業的出口限制措施。

風險諮詢公司Eurasia Group的科技地緣政治實踐主管Xiaomeng Lu說，預計中國將高調採取一些不升級緊張關係的反制措施，將在併購交易審批方面為難一些美國公司，或嘗試進一步收緊中國的出口管制。

美國總統拜登於當地時間9日簽署了關於「對華投資限制」的行政命令，該命令將嚴格限制美國對中國敏感技術領域的投資，並要求美企就其他科技領域的在華投資情況向美政府進行通報。

對此，中國駐美大使館批評，美國新投資限制將嚴重損害中美企業和投資者的利益，中方非常失望。大陸商務部表示，將保留採取措施的權利。