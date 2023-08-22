李彥秀TVBS民調44%居冠　游淑慧：賴清德救不了高嘉瑜

▲游淑慧。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

《TVBS民意調查中心》公佈台北市立委第四選區（內湖南港）最新民調，國民黨參選人李彥秀支持度44%居冠，民進黨參選人高嘉瑜27%居次，台灣基進黨參選人吳欣岱13%居末。對此，台北市議員游淑慧22日表示，吳欣岱不願意支持高嘉瑜的原因就是，民進黨內部有人趁機報老鼠冤，英系想要把高嘉瑜下架，不僅賴清德救不了，甚至還出賣高嘉瑜，畢竟目前掌握國家資源的還是總統蔡英文

游淑慧今日在臉書發文表示，人民是公平的，眼睛也是雪亮的，這兩位參選人都先後擔任過議員，也擔任過立委，他們的比較點很公平，所有服務成績也赤裸地經過考驗。眾所周知，高嘉瑜是一個聲量很強大也很會創造議題的參選人，但不論泛藍或泛綠，只要分裂，都會有利於另一方人馬。

游淑慧說明，先前她之所以願意初選禮讓李彥秀，也是因為考慮到，面對強大的對手，藍營必須快速整合、全力以赴，她願意支持李彥秀是因為理念相同，顧全大局。至於吳欣岱為什麼不願意支持高嘉瑜，她質疑「真的是因為本土價值路線嗎？還是其實說穿了，是民進黨內部有人趁機報老鼠冤？」

游淑慧指出，2020年總統大選，副總統賴清德跳出來挑戰總統蔡英文，高嘉瑜是少數站在賴清德身旁且冒雨陪他初選掃街的人，若賴清德的台獨立場符合吳欣岱的本土路線，為何一路相隨的高嘉瑜卻反而被深綠打成背骨者？原因就是，英系想要把高嘉瑜下架，不僅賴清德救不了，甚至還出賣高嘉瑜，畢竟目前掌握國家資源的還是蔡英文。

游淑慧強調，看到高嘉瑜如今的窘境，也難怪民進黨立委參選人王世堅自從被提名後，乖乖被捏回民進黨，只能對黨歌功頌德，不敢再嘴當朝英系半句。