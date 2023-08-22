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全素可吃！超商人氣「韓式辣麵」回歸　加碼吃最新南洋香辣麵

▲▼7-11天素地蔬新品。（圖／7-11提供）

▲7-11天素地蔬複合店開賣新品「大瑪韓式辣激麵」、「南洋香檸酸辣撈」與「希趣樂酸扁帶軟糖－莓果風味」。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

常常吃大魚大肉，不如就來點素蔬食換換口味！超商去年超熱銷的全素「韓式辣麵」終於回歸了，沖泡即食，且辣度降低、份量飽滿，吃起來超過癮；同時還有全素新品「南洋香檸酸辣撈」以及重新調整口味與份量的2款人氣餐點，現在就衝超商嚐鮮了。

7-11全台超過90店的「天素地蔬複合店」近日開賣許多人氣商品，像是去年熱銷的「大瑪韓式辣激麵」（全素）強勢回歸，新品降低辣度讓更多想嚐鮮的民眾可一飽口福，還有知名蔬食餐廳熱浪島與阿瑪拌麵聯名的「南洋香檸酸辣撈」（全素），Q彈波浪麵吸附滿滿醬汁，酸辣又開胃。

▲▼7-11天素地蔬新品。（圖／7-11提供）

▲歐米市集「十里香麻辣燙」、「青醬蕈菇花椰米」微波即可開吃。

不僅如此，考量素食者吃軟糖非常重視成分，因此7-11特別引進來自德國的全素「希趣樂酸扁帶軟糖－莓果風味」，酸甜外層包裹香甜軟糖，越吃越涮嘴；同步還有2款微波即食的冷凍主食「十里香麻辣燙」、「青醬蕈菇花椰米」，9/5前還可享指定冷凍主食任2件88折。

▲▼7-11天素地蔬新品。（圖／7-11提供）

▲▼「轟炸薯餅飯捲」薯餅增量，飽足感十足；「胡麻米麵沙拉」選用整朵花椰菜、蔬菜加量。

▲▼7-11天素地蔬新品。（圖／7-11提供）

另外，7-11「天素地蔬」2500間冷藏鮮食專區自去年與米其林綠星、必比登推薦的蔬食餐廳「小小樹食」跨界聯名開發一系列新品，如「胡麻米麵沙拉」、「轟炸薯餅飯捲」，經過調整全新風味和份量之後，這個月限量開賣。

▲▼「CoCo X 統一木瓜牛乳」推限量「拍拍拍呀」系列推（圖／CoCo提供）

▲最新木瓜牛乳手搖杯開喝了。（圖／CoCo提供，下同）

「CoCo X 統一木瓜牛乳」首度攜手合作推出最新特調「拍拍拍呀」系列，一共有2款飲品選擇，包括「拍拍拍呀牛乳」，是香氣十足的木瓜牛乳搭配西谷米、布丁等料組成，另一款「拍拍拍呀綠牛乳」則把木瓜牛乳加入茉莉綠茶作為基底，再結合西谷米、布丁配料，每一口都還能喝到淡淡花香，打造更加清爽口感，即日起正式上市，提醒有部分門市不販售該系列飲品。

▲▼「CoCo X 統一木瓜牛乳」推限量「拍拍拍呀」系列推（圖／CoCo提供）

▲2款飲品裡頭都加入了西谷米、布丁等料。

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