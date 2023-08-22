巨人迷衝！　速食店「2款進擊的巨人周邊」限量開搶了

▲最新進擊的巨人限量周邊開賣了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

鐵粉快衝了！繼推出超狂「超大型巨人臉孔比薩」後，人氣速食品牌「必勝客」第2彈《進擊的巨人》聯名再度登場，這次打造2款限量周邊，其中，必收一口味氣推出6款造型的「進擊の三角盤」，上頭可是有艾連、米卡莎及里維兵的身影，即日起正式開賣，數量有限、售完為止。

▲▼2款進擊的巨人周邊數量有限、售完為止。

「必勝客X進擊的巨人」第2波聯名開跑了，這次推出2款周邊小物等收藏，首推「進擊の三角盤」盲盒，特意製成切片比薩的形狀，一口氣就有6款造型，集結了艾連、米卡莎及里維兵長等人氣調查兵們，還有九大巨人中的超大型巨人、始祖巨人等角色，超級欠收，全台限量2萬個。

除外還有實用性超高的「熱血の保溫袋」，是以主角艾連、超大型巨人作為創意發想製成雙面保溫袋，限量8000個，即日起於全門市開賣，只要消費滿額就能加價購買。

▲7-11推出「蠟筆小新一番賞」。（圖／記者周姈姈攝）

另，7-11限定門市則將在8月24日起推出「蠟筆小新一番賞」，把蠟筆小新、小白、小葵、阿呆等經典角色變身超萌玩偶或是各式生活用品，每一抽只要260元，獎品內容有「A賞小新／小葵／肥嘟嘟佐衛門絨毛玩偶」、「B賞小白屁屁托特包」、「C賞小白夜燈」、「D賞玻璃杯盤」、「E賞毛巾」、「F賞軟膠吊飾／軟膠收納繩」、「最後賞小新與小白大抱枕」。