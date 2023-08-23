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終於等到！超商咖啡飲品「買1送1」來了　爽喝美式、拿鐵

▲▼7-11咖啡 。（圖／7-11提供）

▲7-11推出「玩測驗喝咖啡買1送1」活動，只要開啟OPEN POINT遊樂場或7-11 LINE官方帳號，點選進入活動頁開始測驗即可拿優惠。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

等到了！就有超商推出「玩測驗喝咖啡買1送1」活動，共有24款指定咖啡飲品通通買1送1，包含民眾最愛喝的美式與拿鐵，還有夏天最清爽的水果茶、冰淇淋紅茶以及檸檬冬瓜珍珠等，趕快來試試手氣。

7-11推出「玩測驗喝咖啡買1送1」活動，今（23）日起至9月19日止，只要開啟OPEN POINT遊樂場或7-11 LINE官方帳號，點選進入活動頁開始測驗，可測出你是LOVE or Be LOVED在戀愛中扮演的角色及你代表哪一種CITY飲品，測驗完最高優惠可獲得CITY指定飲品買1送1優惠條碼。

活動買1送1品項有「CITY CAFE美式（大）／拿鐵（大）／太妃焦糖風味瑪奇朵／焙烤榛果拿鐵」、「CITY PRIMA衣索比亞-精品中杯美式／精品中杯拿鐵」、「CITY TEA香鑽水果茶／冰淇淋紅茶」、「CITY PEARL黑糖珍珠撞奶（大）／咖啡珍珠歐蕾（大）／黑糖珍珠燕麥奶（大）／珍珠奶茶／冰檸檬冬瓜珍珠。

▲▼喫茶小舖桂花新品。（圖／喫茶小舖提供）

▲喫茶小舖推出「飲料免費喝」活動。（圖／喫茶小舖提供）

喫茶小舖25周年慶活動再一發，今（23）日起至8月31日限時9天祭出「找同歲朋友」優惠，只要是在1998年（民國87年）出生之消費者，於全門市憑證件（身分證、健保卡等）即可「免費喝琥珀桂花烏龍1杯」，把握機會開喝一波。

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