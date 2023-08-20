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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／賴清德會台南女童父　承諾「不會再讓余爸爸失望」

記者呂晏慈／台北報導

今年5月，台南一名余姓女童牽媽媽的手過斑馬線，卻遭轉彎汽車撞死，余爸爸今（20日）背著女童的背包，出席「還路於民」大遊行，他致詞時哽咽表示，希望不要再有人跟女兒一樣，沒有人應該在人行道上喪失生命。民進黨主席賴清德會後與余爸爸握手，表達慰問之意，「不會再讓余爸爸失望」。

▲行人零死亡推動聯盟於凱道舉辦還路於民大遊行，女兒因車禍過世的台南余爸爸。（圖／記者李毓康攝）

▲余爸爸今天參與凱道遊行活動時登台致詞。（圖／記者李毓康攝）

余爸爸說，事件發生後，政府有改善交通安全，但改善方式本末倒置，應該以交通工程改善為主，教育次之，最後才是執法，工程改善可減少意外，而不是提高罰款、增加對立，還耗費警力加強取締，罰款雖然是最快最有效的方法，但不是根本方法。

余爸爸哽咽說，2天前是女兒的生日，他買一件衣服給女兒當生日禮物，替女兒許下3個願望：第一，有吃不完東西、喝不完的飲料；第二，希望關心她的人都可以平安；第三，望不要再有人跟他女兒一樣。他說，他女兒的命沒有比較值錢，沒有人應該在人行道上喪失生命，新北市喪命的4名行人，還有他女兒喪命前，那些沒有被尊重的受害者和家屬，總統蔡英文、交通部長王國材看見他們的痛了嗎？

《ETtoday新聞雲》取得一段讀者提供的影片，畫面中顯示，在致詞結束後，余爸爸與參加遊行的副總統、民進黨主席賴清德談話，賴清德與余爸爸握手致意，輕聲表達慰問，余爸爸則表示，他自己也是民進黨的支持者，他知道政府現在有在做，但是，就像他說的，讓警察取締的執行方向不對。

民進黨立委洪申翰晚間透過臉書轉述，今天余爸爸在台上沉痛的發言後，賴清德主動走出帳篷，再一次向余爸爸做出堅定的承諾，表示不會再讓余爸爸失望，更會全力避免下一件的憾事。洪說，民進黨作為執政黨，對於行人安全的支持，不會只停在今天出席遊行，更大的任務，是在遊行後，邀請這些關注的朋友們參與到這些重要的計劃中，盡最大的努力，作出改變。

▲▼行人零死亡推動聯盟於凱道舉辦還路於民大遊行，女兒因車禍過世的台南余爸爸,特地背著女兒生前使用的背包參與遊行。（圖／記者李毓康攝）

▲余爸爸今天背著女兒生前使用的背包參與遊行。（圖／記者李毓康攝）

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