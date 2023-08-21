2年奪5命！台南恐怖路段「山道猴子集體消失」　在地人驚認證

▲台南182線龍崎段今年2月開始，陸續完成安全改造工程。（圖／翻攝自台南市政府交通局）

記者周亭瑋／綜合報導

有「自摔彎」之稱的台南182線龍崎段，先前常有機車族聚集競速，連續2年釀5死悲劇，隨著市府下令專案改善後，「山道猴子消失了」，許多在地人有感認證，直言「難怪～路過都空空的。」

臉書粉專「台南式 Tainan Style」日前發文驚呼，「山道猴子消失在182線了！生物本能，猴子感到有危險，自然而然遷徙到其他適合生存的區域了。」

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粉專還提到，原本2年5死的182線，在裝設測速及道路工程改造後，今年2月後，再也沒有重大車禍事件傳出，也不再有猴子聚集。

▲山道猴子消失了。（圖／翻攝自臉書／台南式 Tainan Style）

對此，許多在地人回應，「重點就是追焦區入彎前那支測速照相機」、「主要是之前有一段時間，警察一直單向全攔，就沒人想上去了」、「Google地圖的路線都建議避開了，因為行車速度太慢」、「猴子適應能力很強的，早晚都會再出現」、「爽，不然每次經過那，都遇到一推不要命的」、「別小看猴子的本能，隨時會反撲」、「猴子沒有不見，只是換個棲息地」。

不過也有駕駛哀號，「但一般通勤用路人很衰」、「速限可以放寬了吧」、「猴子拍拍屁股走人，苦了在地居民，真是完美的甩鍋」、「變得很難騎很難開」。

至於市道「182線龍崎段」的安全改造內容，台南交通局今年2月完成，繪設楔形標線、增設安全方向導引標誌、設置速限與測速照相標誌、缺口處設禁止迴轉標誌；而工務局7月中則完成側溝加蓋、護欄加裝菱形網阻隔設施及延伸雙層護欄長度。