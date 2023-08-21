陸國企冷豔女董涉貪被捕！35歲就「爬上大位」疑上面有人

▲鞠雅履歷普通，但卻35歲就爬上董事長大位。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國企紅谷灘城市投資集團41歲的女董鞠雅先前因涉及貪腐被逮，近日更遭到開除黨籍與公職身份，許多網友也發現，鞠雅竟然35歲就當上了董事長，質疑她這麼年輕就身居高位，一定是「上面有人」。

南昌市紅谷灘區紀委區監委提到，鞠雅身為黨員幹部、國企「一把手」，喪失理想信念、背棄初心使命，對黨不忠誠、不老實，與他人串供，對抗組織審查；違規收受禮品、消費卡；膽大妄為、任性用權，違規干預和插手市場經濟活動，嚴重破壞公平公正的招投標市場環境；將公權力視作攫取私利的工具，管工程「吃」工程、管項目「吃」項目，利用職務便利為他人在工程承攬方面謀取利益，非法收受巨額財物。

南昌市紅谷灘區紀委區監委指出，鞠雅嚴重違反黨的政治紀律、中央八項規定精神和工作紀律，構成嚴重職務違法，並涉嫌受賄犯罪，經批准決定給予鞠雅開除黨籍處分；由南昌市紅谷灘區監委給予其開除公職處分，並將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。

根據公開資訊，鞠雅出生於1982年，現年41歲，履歷非常單純，2003年開始在南昌市紅谷灘新區工作，一路從黨群工作部幹部往上爬，2017年35歲時當上南昌市紅谷灘新區外經貿局副局長、南昌市紅谷灘城市投資集團有限公司董事長。

由於鞠雅外型亮麗，許多網友都對她相當關注，不少人也對她35歲就當上國企女董一事有不少質疑，認為她「上面有人」。

根據官網資料，南昌市紅谷灘城投集團公司成立於2004年10月，註冊資金10.7億元人民幣，為紅谷灘新區管委會的全資公司。為順應發展，2008年成立集團公司，下轄分子公司20多家。

南昌市紅谷灘城市投資集團有限公司（以下簡稱紅谷灘城投集團）是紅谷灘區屬唯一國有企業，擁有「專業建管、金融投資、產業運營」三個平台，和「城市基建、產業地產、金融投資、現代農業、資產運營、生活服務」六個板塊，集團公司資產總規模超500億元人民幣。