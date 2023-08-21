台大生指控「性騷投訴遇校長施壓」　校方：只是致電導師關心

▲立委范雲召開「台大性騷受害學生站出來！抗議校方成加害結構一環！」（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊惠琪／台北報導

台大接連傳出多起性平案件，立委范雲今（21）日與2名被害人與台大學生代表召開記者會，指控台大校方對性平案件消極處理，成為加害結構一環，校長陳文章甚至出面施壓，帶給被害人二度傷害。台大今回應，學校對性平事件一向秉持保護受害人、客觀公正、勿枉勿縱的原則，校長致電只是請導師關懷學生身心狀況。

被害人Ａ學生指控，長期受到宿舍輔導員性騷擾，即便警方已核發書面告誡，但校內性平調查、申復卻認定性騷擾不成立，甚至擔任性平會主委的台大校長陳文章，竟親自打電話給她的指導老師，要老師好好「關心」她，以免事情鬧大，這對她造成二度傷害，需就診身心科。

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另有多名受害人指控，遭台大公衛學院黃姓副教授揉胸、揉臀、熊抱，還逼問「愛不愛老師」，性平調查建議停聘3年，台大校教評會卻決議僅停聘1年，受害人提出申訴，校方卻說調查、處罰是分權體制，申訴只能一次卻遭駁回。

台大今回應，學校對於性平事件一向秉持保護受害人、客觀公正、勿枉勿縱的原則處理，性平會委員中亦有公開遴選的學生代表，調查小組委員則是依法由校外專業人士組成並獨立調查認定，調查過程不受外界因素干涉。且在處理程序中亦會依法告知當事人可主張的權益及各種救濟途徑，如當事人對性平案調查或處理結果不服，皆可依法提起救濟。

針對Ａ生指控宿舍幹部性騷部分，經性平會調查後決議不成立，案件經A生申復後仍不成立。至於A生指控校長部分，校長也曾說明僅是因學生打電話到學校各級單位表達負面情緒，校長請導師多關懷學生身心狀況，並未洩漏個案案情。而A生也曾多次於網路社群或新聞媒體披露個案案情，並有多處與事實不符誤導視聽，台大已於今年6月發布新聞稿更正回應。

至於多名學生指控黃姓副教授一案，台大表示，教評會已對該教師做出停聘1年處分，若有類似狀況除依照「國立臺灣大學論文指導教授與研究生互動準則」辦理外，性平會將會請系所協助學生處理更換指導教授事宜。至於另一名非台大學生的被害人，目前仍在調查中。

台大強調，台大性平會長期向師生宣導並呼籲校園性平案件無追訴期，無論現在或過去曾受性與性別侵害的當事人，或是曾聽聞相關情事，都請聯繫性平會，讓學校相關單位有機會介入協助。

台大表示，對范雲委員所提出的建議，均會做為日後檢討精進性平案作業的參考，倘若涉及法規制度抑或認為現行教師法對性平案件教師懲處過輕，本校亦會協助轉達有關單位作為未來修法的參考。