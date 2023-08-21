國小師上課播A片、壁咚女學生　4惡行被揭發確定解聘

記者黃翊婷／台北報導

北部某國小賴姓班導師2016年間被家長檢舉，在課堂上播放暴力、色情圖片及影片給學生觀看，還在游泳池畔壁咚女學生、要求陪同散步，不當管教身心障礙特殊生，甚至口出惡言辱罵學生，包含「他媽的、北七、笨蛋、你去死一死好了、智障」等等，結果被校方解聘。賴男不滿提起行政訴訟，最高行政法院法官認為學校解聘於法有據，日前裁定駁回告訴，全案確定。

▲賴男被檢舉在課堂上播放暴力、色情圖片及影片。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，賴男2016年間在某國小擔任某班級的導師，期間被檢舉在游泳池畔壁咚女學生、要求陪同散步，還在課堂授課期間談到新聞事件時，以電腦播放含有18禁暴力、色情圖片及影片給學生觀看，甚至多次被目擊電腦中存有裸體圖片，讓學生感到不舒服，因此被記過2次。

2017年4月18日新北市政府教育局接獲陳情案，賴男疑似因為身障特殊生未完成作業，竟對班上學生採取連坐罰，導致該名學生遭到排擠，經調查小組調查後，認定他涉及不當管教成立，因此裁處申誡1次。沒想到事情到此仍未結束，在調查過程中，相關人員發現，賴男曾在授課時疑似以不雅字眼辱罵學生，例如「他媽的、北七、笨蛋、他媽的靠么、你去死一死好了、智障、靠北」等等，此案被送交教師評審委員會審議。

校方經過審議後，認為賴男涉及性騷擾、不當管教及授課時常出現不雅文詞等情況，經有關機關查證屬實，違反性平法、教師法、兒童及少年福利與權益保障法等規定，最終決議解聘且1年內不得再擔任教師。賴男不滿提出行政訴訟，但被台北高等行政法院裁定駁回，他繼續提出上訴。

最高行政法院法官認為，校方解聘賴男於法有據，並無違誤，應予以維持，因此裁定駁回賴男的告訴；至於1年內不得再擔任教師的部分，尚待教育局進行言詞辯論程序，法院無從自為判決，故此部分裁定廢棄，發回原審更為適法的裁判，全案確定。

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