士官長偷同袍財物、副連長偷車牌均遭撤職　打官司討工作敗訴

▲最高行政法院駁回2名官兵的請求。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

陸軍機械化步兵第234旅戰車營營部連鄭姓士官長，以及第一連的李姓副連長，2人在任職期間內分別行竊財物、車牌，均遭移送法辦。234旅懲罰評議會先後決議將2人撤職。2人不服，訴願失敗後提出行政訴訟，一審台中高等行政法院均駁回。2人均上訴，最高法院也駁回2人請求，全案確定。

先遭決議撤職的是鄭姓士官長，他在2020年2月間外散宿期間，未經同意拿取砲兵營陳姓訓練官的背包及金錢，旅部查證屬實後，於同年3月間召開懲罰評議會，開會期間鄭姓士官長出席，辯稱當晚與眾人喝酒後，因不勝酒力才拿到同袍的側背包，之後怕出事才會將側背包丟掉，事實上並沒有拿取裡面的金錢；只不過在調查時為息事寧人才承認有拿裡面的金錢。懲罰評議會不採信，決議對鄭姓士官長撤職，停止任用3年。

至於另名遭撤職的李姓副連長，他在2020年2月間竊取他人車牌，遭臺中地檢署約詢。旅部得知後，認為他嚴重影響軍譽，經查證屬實後，於同年5月間召開懲罰評議會，決議對李姓副連長撤職，並停止任用3年。全案送國防部核定後，將李男停役。

2人均提出訴願失敗後，轉而提出行政訴訟。一審台中高等行政法院審理後，認為旅部決議撤職於法並無違誤；之後國防部的訴願決定予以維持，亦無不合；2人起訴為無理由，應予駁回。2人在上訴最高行政法院，但最高行政法院審理後，再度駁回2人訴訟，2人敗訴確定。