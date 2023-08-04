營造業移工申請4天受理425件　林右昌：9月底公告核配

▲營造業缺工嚴重，內政部開放營造業申請引進移工。（圖／資料照）



記者陳家祥／台北報導

「營造業申請引進移工雇主資格認定」自8月1日開放受理申請，至4日傍晚5點止，已受理425件，約有1萬400位移工申請需求。內政部長林右昌表示，有意提出移工引進申請的綜合營造業、專業營造業及土木包工業，須符合3年內平均每年承攬工程達法定資本額10倍，且申請時須承攬在建工程，同時聘僱一定人數的本國勞工，才能提出雇主資格認定的申請，首波名額8000位。

內政部長林右昌表示，為保障國人就業權益，本方案是有條件且定額開放營造業移工，有意提出移工引進申請的綜合營造業、專業營造業及土木包工業，須符合3年內平均每年承攬工程達法定資本額10倍，且申請時須承攬在建工程，同時聘僱一定人數的本國勞工，才能提出雇主資格認定的申請，首波8,000個名額，核配情形將在今(112)年9月底於營建署網站公告。

林右昌表示，經勞動部同意本方案15,000個名額，本次首波開放8,000個名額供業者申請。8月份就所提出的申請案件進行資格審查，將在9月份就符合資格者進行移工額度分配審查。取得雇主資格認定之業者須再向勞動部辦理本國勞工求才登記後，方可進行移工招募事宜。後續將視8月份符合資格業者申請移工人數及受理狀況，適時向勞動部提出第二波放寬7,000名額度之申請。

此外，營建署檢視近期受理案件，發現業者對於承攬業績認定、勞保聘僱本國勞工人數及申請移工人數計算，較常出現填寫錯誤，林右昌再次提醒務必核對資料並檢視是否符合申請資格後再以「郵寄」或「現場送件」，可減少補件往來時間，加速審查作業。

營建署說，相關申請要點規定、申請表單及填寫範例及Q&A，都可至營建署官網瀏覽下載；若仍有其他疑義，請於每週一至五早上8時30分至下午5時30分撥打專線（049）2316035進行洽詢。